Nie był faworytem, a sprawił sensację. Polski pięściarz zaskoczył

Sport ma to do siebie, że lubi sprawiać sensacje. Do takiej doszło właśnie w Kazachstanie, gdzie polski pięściarz Maciej Sulęcki stanął do walki z faworyzowanym Alim Achmiedowem. Choć mało kto stawiał przed tym starciem na naszego rodaka, to właśnie on mógł schodzić z ringu z uśmiechem na twarzy.