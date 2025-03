Będzie współpracował z Vitalem Heynenem! Polski trener uchylił rąbka tajemnicy

Paweł Woicki to niezwykle doświadczony, były już zawodnik występujący w przeszłości na parkietach PlusLigi. W niej zdobył w sumie sześć krążków, z kolei z reprezentacją Polski sięgnął po złoty medal podczas mistrzostw Europy w 2009 roku w Turcji oraz brąz w Lidze Światowej w 2011 roku. Teraz występujący dawniej na pozycji rozgrywającego siatkarz szuka nowych wyzwań. Jednym z nich ma być wyjazd do Chin, gdzie mógłby zdobywać doświadczenie pod okiem znanego polskim kibicom... Vitala Heynena, byłego szkoleniowca naszej kadry.

- Coś tam się dzieje. Wiecie, jak to jest, jak przechodzisz na drugą stronę będąc trenerem, jak się nie ma gdzieś podpisanej umowy, to nie ma co mówić, że gdzieś się będzie pracowało albo nie będzie. Na pewno jakiś ciekawy projekt, mój siatkarski patron, który gdzieś tam pomagał mi wejść. Będę pomagał w najbliższym okresie, przez dłuższą chwilę, Vitalowi - wyjaśniał.

Woicki ewidentnie nie chciał zdradzać wszystkich szczegółów, natomiast jedno jest pewne - Polak może już wkrótce zacząć pracę w Azji. Sam jest niezwykle podekscytowany faktem wyjazdu do Chin.

- Też będę pracować jako pierwszy trener siatkówki. Najprawdopodobniej, umówmy się na taką odpowiedź. Super wyzwanie, coś ciekawego, coś innego, nowe doświadczenia. Będę pracować w Chinach jako ten pierwszy trener - dodał pełen entuzjazmu.

Andrzej Kowal, aktualny szkoleniowiec Cuprum Stilon Gorzów dodał, że z jego perspektywy to świetny ruch, jaki wykonuje Woicki. Podkreśla jednocześnie, że wiedza, którą tam nabędzie przyda się mu w przyszłości.

- Nie wolno się bać zmiany. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu. Jeśli masz wiedzę, masz swoją pewność siebie i chcesz w tym kierunku podążać, absolutnie zmiany są wskazane. Z perspektywy Pawła, uważam, że świetna rzecz, jeśli ma możliwość doskonalenia się w innym środowisku - z innymi ludźmi. To tylko może działać na jego korzyść - podsumował.