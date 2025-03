Gra o tron trwa, a zainteresowanie pozycją lidera jest całkiem spore. W gronie tym znajduje się zarówno Pogoń, jak i Lech. W przypadku "Portowców" można mówić o pewnego rodzaju pozytywnej przemianie po powrocie do gry. Choć mało kto by się spodziewał, to drużynę ze Szczecina można powoli określać w kategorii "rewelacji", ponieważ po zmianach właścicielskich zaczęła grać nadspodziewanie dobrze. Cztery mecze i cztery zwycięstwa - to bilans ostatnich spotkań ligowych w wykonaniu szczecinian. Dodatkową motywacją do rywalizacji z poznaniakami może być fakt, że awansowali do półfinału Pucharu Polski po pokonaniu po dogrywce Piast Gliwice 2:0.

Patrząc na ostatnie wyniki "Kolejorza", to można mówić o lekkiej zadyszce w wykonaniu podopiecznych Nielsa Frederiksena. W ostatnich czterech spotkaniach wygrali i przegrali dwukrotnie. Co więcej, piłkarze z Poznania czekają już bardzo długo na zwycięstwo na wyjeździe. Przypomnijmy, że ostatni raz doszło do niego jeszcze w poprzednim roku, a konkretnie w październiku. Wtedy "Duma Wielkopolski" pokonała Cracovię 2:0.

W poprzednim starciu między obiema ekipami lepszy był Lech Poznań, który pokonał Pogoń Szczecin 2:0.

