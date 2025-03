Obie drużyny dzieli niewielka różnica punktowa wynosząca aktualnie trzy oczka. Lepsze humory mogą mieć jednak piłkarze z Kielc, którzy na ten moment zajmują 12. lokatę, z kolei mielczanie są na 14. miejscu. Ekipa Stali wciąż poszukuje równej formy. W ostatnich pięciu spotkaniach ligowych wygrali tylko raz, ale trzeba zaznaczyć, że z bardzo wymagającym rywalem, bo z Jagiellonią Białystok. W pozostałych meczach zremisowali jednokrotnie oraz przegrali trzy razy. W poprzedniej kolejce zremisowali z Piastem Gliwice 2:2, choć to oni mieli już prowadzenie 2:0.

Korona podobnie jak Stal musi patrzeć na to, co dzieje się za ich plecami, ponieważ strefa spadkowa, zamiast się oddalać, to się przybliża. Choć sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie dla podopiecznych Jacka Zielińskiego, to ostatnie wyniki drużyny mogą napawać lekkim optymizmem. Po powrocie do rywalizacji ligowej kielczanie wygrali dwa razy oraz zremisowali dwukrotnie. Z pewnością nie mogą być pocieszeni faktem odpadnięcia z Pucharu Polski, gdzie lepsi od "Koroniarzy" okazali się piłkarze Ruchu Chorzów.

W poprzednim starciu ligowym między obiema ekipami lepsza okazała się drużyna Korony Kielce, która wygrała na własnym stadionie ze Stalą Mielec 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Korona Kielce na Polsatsport.pl.