Dla obu drużyn to spotkanie znaczy wiele. Gospodarze walczą o to, by pozostać w PlusLidze na kolejny sezon, natomiast Wilfredo Leon i spółka chcą wrócić do czołowej "czwórki" i zapewnić sobie teoretycznie lepsze rozstawienie przed fazą play-off.

W poprzednim spotkaniu Stal zainkasowała niemalże bezcenne trzy punkty w starciu z Nowak-Mosty MKS-em Będzin. Z kolei Bogdanka w czterech setach wygrała ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG Stal Nysa - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport