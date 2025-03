Siatkarska sobota w Polsacie. Gdzie oglądać mecze?

W sobotę siatkarskich kibiców czekają wielkie emocje. PlusLiga,Tauron Liga czy Magazyn #7Strefa - smaczków i zwrotów akcji z pewnością nie zabraknie. Transmisja wszystkich siatkarskich wydarzeń na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Sobotę fani siatkówki rozpoczną już przed południem. O 11:00 Marek Magiera i Jakub Bednaruk w Magazynie #7Strefa omówią najważniejsze wątki ligowe, przeanalizują najciekawsze akcje i zapowiedzą interesujące wydarzenia przyszłego tygodnia.

Później, nie przełączając kanału, będzie można zobaczyć starcie Nowak-Mosty MKS Będzin - JSW Jastrzębski Węgiel. Czy pewni spadku będzinianie zdołają wykrzesać z siebie tyle sił, by postawić się mistrzom Polski?

Następnie wirtualnie przeniesiemy się do Bełchatowa, by zobaczyć hit PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów. Gospodarze z Bełchatowa wygrali ostatnie pięć meczów z rzędu, a drużyna z Rzeszowa aż siedem. Oba zespoły walczą o jak najwyższe rozstawienie w fazie play-off. Resovia zapewniła sobie miejsce w pierwszej "ósemce", podczas gdy Bełchatowianie mogą to osiągnąć przy sprzyjających wynikach innych spotkań 27. kolejki.

Później przyjdzie czas na ostatnie spotkanie PlusLigi tego dnia: PSG Stal Nysa - Bogdanka LUK Lublin. Drużyna gości walczy o zajęcie jak najwyższego miejsca na koniec sezonu regularnego. Do trzeciego Projektu notuje stratę sześciu oczek. Jeśli ma ją zniwelować w końcówce sezonu, nie może się pomylić w żadnym ze spotkań.

Na deser czekają dwa spotkanie pań: Tauron Ligi i Serie A1. Na krajowym podwórku ITA TOOLS Stal Mielec zmierzy się z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. W kraju pizzy makaronu będzie można zobaczyć starcie Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara.

Plan transmisji Magazynu #7Strefa, meczów PlusLigi, Tauron Ligi i Serie A1:

Magazyn #7Strefa, godz. 11:00, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Nowak-Mosty MKS Będzin - JSW Jastrzębski Węgiel, godz. 12:30, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów, godz. 14:45, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

PSG Stal Nysa - Bogdanka LUK Lublin, godz. 17:30, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

ITA TOOLS Stal Mielec - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, godz. 20:30, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara, godz. 20:25, transmisja Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go