Szansa czy zagrożenie? Świątek i Hurkacz przed wyzwaniem w Indian Wells 2025

Iga Świątek i Hubert Hurkacz to największe gwiazdy w polskim tenisie. Już w marcu ponownie staną do walki o najwyższe cele w prestiżowym turnieju Indian Wells w Stanach Zjednoczonych. Świątek powalczy o obronę tytułu, a Hurkacz o powrót do czołówki. Jakie mają szanse i co może stanąć im na drodze?

Iga Świątek w drodze po obronę tytułu

Indian Wells to dla Igi Świątek miejsce szczególne. W 2022 roku sięgnęła tam po swój pierwszy tytuł, a w ubiegłym sezonie po raz drugi podbiła kalifornijskie korty. W wielkim finale nie dała szans Marii Sakkari, wygrywając w dwóch setach i udowadniając, że potrafi dominować od początku sezonu.

Teraz ponownie stanie przed wyzwaniem, jakim jest obrona cennych punktów rankingowych. Turniej rangi WTA 1000 odbędzie się w dniach 5–16 marca.

Polka walczy o powrót na szczyt



Ostatnie miesiące były dla Igi Świątek okresem intensywnych zmagań. Po długim czasie oddała prowadzenie w rankingu WTA, ustępując miejsca Arynie Sabalence. W Indian Wells Polka nie tylko powalczy o triumf, ale także o cenne punkty, które mogą pomóc jej wrócić na szczyt.

Sabalenka, która przed rokiem odpadła już w czwartej rundzie, ma spore pole do poprawy. Jeśli w tym sezonie zajdzie dalej, może jeszcze bardziej umocnić się na pierwszym miejscu. Świątek musi więc zagrać na najwyższym poziomie, by pozostać w wyścigu o pozycję liderki światowego rankingu.

Kto może zagrozić Polce? Stawka turnieju jest niezwykle mocna. Oprócz Sabalenki, groźnymi rywalkami będą Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Paula Badosa czy Madison Keys. W gronie kandydatek do tytułu nie można też pomijać Jasmine Paolini i Quinwen Zheng. Istotne będzie losowanie drabinki, które zdecyduje o ścieżce Świątek do ewentualnego finału.

Hubart Hurkacz w poszukiwaniu formy

Początek ubiegłego sezonu był dla Huberta Hurkacza znakomity. Polak plasował się na szóstym miejscu w rankingu ATP i regularnie walczył z najlepszymi. Później jednak przyszły problemy – kontuzje, spadek formy i utrata regularności sprawiły, że wypadł poza czołową dwudziestkę.

Dziś Hurkacz zajmuje 21. miejsce w rankingu ATP i szuka sposobu na powrót do światowej czołówki. Indian Wells to dla niego doskonała okazja, by przypomnieć o swoim potencjale. To właśnie w Stanach Zjednoczonych odnosił swoje największe sukcesy, a jego styl gry idealnie pasuje do tamtejszych kortów.

Tytułu wywalczonego przed rokiem w Indian Wells bronić będzie Carlos Alcaraz – trzeci zawodnik rankingu ATP. W turnieju zabraknie jednak lidera klasyfikacji, Jannika Sinnera, który nie weźmie udziału w zawodach z powodu zawieszenia za stosowanie środków dopingowych.

Obok Alcaraza w gronie faworytów znajdą się m.in. Taylor Fritz, Alexander Zverev, Casper Ruud, Daniił Miedwiediew, Andrey Rublev, Tommy Paul i Alex De Minaur. Hurkacz nie jest w ścisłym gronie pretendentów do tytułu, ale jego umiejętności sprawiają, że może zaskoczyć najlepszych.

Już 5 marca będziemy mogli zobaczyć najlepszych polskich tenisistów po jednej stronie siatki. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wystąpią w mikście w ramach charytatywnego turnieju Eisenhower Cup na zasadach Tie Break Tens. Eisenhower Cup 2025 odbędzie się w środę, 5 marca, o godzinie 4 naszego czasu. Transmisja ze zmagań czołowych tenisistów świata na sportowych antenach Polsatu.