Hajto mocno do dyrektora Szkoły Trenerów PZPN. "Policz do dziesięciu i zadzwoń za dwa lata"

- Jeżeli tak fantastycznie szkolimy, to gdzie jest chociaż jeden polski trener za granicą z tego młodego pokolenia? - zastanawia się Tomasz Hajto, który w programie Cafe Futbol zwrócił się do dyrektora Szkoły Trenerów PZPN, Pawła Grycmanna.

Jednym z tematów pierwszego marcowego wydania Cafe Futbol w tym roku było szkolenie polskich trenerów oraz ich przyszłość. Wielu z nich bowiem nie jest w stanie znaleźć pracy w rodzimych klubach ze względu na sporą konkurencję.



W trakcie programu Hajto odniósł się do słów Grycmanna, który powiedział m.in. aby byli piłkarze chcący zostać trenerami, umieli schować swoje ego.



- Paweł, ty zarzucasz byłym piłkarzom, że grali w piłkę, że są trochę starsi i że mówią o tym, że grali w piłkę? Pawełku, najpierw sam skończ licencję UEFA Pro, a jak ją skończysz, to zadzwoń do tych byłych piłkarzy i trenerów. I nie mów mi o nowinkach, bo nowinki z młodymi trenerami są takie, oddzielając trenera Siemieńca, że są zatrudniani nie dlatego, że ty ich tak bardzo dobrze szkolisz, tylko dlatego, że są oszczędności w klubach i tymi trenerami można najłatwiej manipulować. Doświadczony trener nie zgodzi się na takie warunki. Chyba o dwa zdania powiedziałeś za dużo jako niedoświadczony człowiek, a co dopiero jako trener - grzmiał Hajto.

O ile na polskim rynku nie brakuje polskich trenerów w klubach PKO BP Ekstraklasy, tak sytuacja znacznie gorzej wygląda poza granicami naszego kraju, gdzie trudno jest przebić się naszym szkoleniowcom na europejski rynek.



- Jeżeli tak fantastycznie szkolimy, to gdzie jest chociaż jeden polski trener za granicą z tego młodego pokolenia? Pawełku, zrób licencję UEFA Pro, usiądź mocno w fotelu, policz do dziesięciu i zadzwoń za dwa lata do wszystkich byłych piłkarzy, bo dzięki nim masz wszystkie prace dyplomowe na UEFA A i UEFA Pro. I stąd masz wiedzę, bo na początku wiedzę miałeś zerową. Dzięki temu, że byli piłkarze tacy jak Jacek Magiera, Tomasz Hajto, Darek Dźwigała, Andrzej Juskowiak i wielu innych złożyli te prace u ciebie, to jakąkolwiek wiedzę o piłce masz - skwitował Hajto.

