32-letni Marquez, debiutując w fabrycznym zespole Ducati, wyprzedził swojego młodszego brata Alexa Marqueza (Ducati-Gresini) i włoskiego kolegę z drużyny Francesco Bagnaię. W sobotę Katalończyk okazał się też najszybszy w wyścigu sprinterskim. W ten sposób zdobył komplet 37 punktów na inaugurację najdłuższego sezonu w historii, z 22 imprezami do końca listopada. W klasyfikacji wyprzedza Alexa Marqueza - 29 i Bagnaię - 26.

„Wczoraj byłem szczęśliwy. Dziś jestem bardzo szczęśliwy. Rozpoczęcie przygody z Ducati w ten sposób to marzenie” – skomentował triumfator, który od 2014 roku nie wygrał pierwszego wyścigu w sezonie.

Bracia Marquez zdominowali niedzielny wyścig (26 okrążeń) odbywający się w olbrzymim upale (36 stopni w momencie startu), co zmusiło kierowców do wielu zabiegów, by utrzymać jakość opon, wrażliwych na wysokie temperatury, przez cały czas trwania rywalizacji.

Broniący tytułu sprzed roku Hiszpan Jorge Martin (Aprilia), kiedy to zdetronizował Bagnaię, wycofał się ze startu w Tajlandii z powodu obrażeń doznanych w serii upadków w startach przedsezonowych. Jego zespół ogłosił także wycofanie się z najbliższego GP, które odbędzie się w Argentynie (14-17 marca), nie podając daty powrotu.

W klasie Moto2 najszybszy był Hiszpan Manuel Gonzalez przed swoim rodakiem Aronem Canetem i Australijczykiem Senną Agiusem (wszyscy Kalex).

To był weekend motocyklistów z Hiszpanii, gdyż całe podium w klasie Moto3 zajęli: Rueda, Alvaro Carpe (obaj KTM) i Adrian Fernandez (Honda).

PAP