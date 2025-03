Nieprawdopodobny debiut! Skradł show w swoim pierwszym meczu

Wracający do gry Stefan Djordjević i Nemanja Nenadić właściwie od początku zaakcentowali swoją obecność, a po trójce Łukasza Kolendy gospodarze mieli już osiem punktów przewagi. Szybko rzutami z dystansu odpowiadali na to Tyler Cheese i debiutujący Cobe Williams, a MKS ciągle był dzięki temu blisko. Ostatecznie dzięki zagraniu Jana Wójcika po 10 minutach było 27:28. W drugiej kwarcie dość długo AMW Arka czekała na odzyskanie przewagi, ale ostatecznie udało się to po trójce Jakuba Garbacza. MKS z kolei mógł liczyć m. in. na Mattiasa Markussona i wcześniej wspomnianego Williamsa. Późniejsze rzuty z dystansu Marcina Piechowicza dawały dąbrowianom kolejną przewagę. Sytuacja się zmieniała, ale po trójce Piechowicza pierwsza połowa zakończyła się remisem - po 46.

Łukasz Kolenda i Stefan Djordjević dawali nawet pięć punktów przewagi gospodarzom na początku trzeciej kwarty. Błyskawicznie reagował na to Cobe Williams - po jego kolejnym rzucie drużyna trenera Jean-Denysa Chouleta wracała na prowadzenie. Po późniejszej trójce Raya Cowelsa różnica wzrastała do siedmiu punktów. Kolenda zmniejszył lekko straty - po 30 minutach było 66:70. Kolejną część spotkania zespół trenera Nikoli Vasileva rozpoczął od serii 6:0, ale nie utrzymywał się na prowadzeniu zbyt długo, bo rzuty z dystansu trafiali Cowels i Williams. Na około dwie minuty przed końcem po akcji 2+1 Cowelsa goście byli już lepsi o dziewięć punktów. Tego AMW Arka nie było już w stanie odrobić. Ostatecznie MKS zwyciężył 95:81!

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cobe Williams rzucił dla gości aż 35 punktów, dołożył do tego 4 zbiórki i 4 asysty. Łukasz Kolenda zdobył dla gospodarzy 20 punktów i 7 asyst.

Miałem chwilkę, pogrzebałem w zeszytach i sprawdziłem debiuty od 1989 do 2003. W 1989 debiutowali obcokrajowcy, więc szanse na to, że ktoś zrobił wcześniej w debiucie w #plkpl więcej niż 35 są małe. I uwaga: w 1994 znalazłem kogoś, kto rzucił 36 w debiucie! Kogo? :) https://t.co/41X7NBwlNG — Adam Romański (@AdRomanski) March 2, 2025

AMW Arka Gdynia - MKS Dąbrowa Górnicza 81:95 (27:28, 19:18, 20:24, 15:25).

AMW Arka Gdynia: Łukasz Kolenda 20, Stefan Djordjevic 18, Jakub Garbacz 16, Nemanja Nenadic 14, Sage Tolbert Iii 7, Daniel Szymkiewicz 5, Jakub Szumert 1, Jordan Watson 0, Adam Hrycaniuk 0.

MKS Dąbrowa Górnicza: Cobe Lee Williams 35, Mattias Markusson 15, Raymond Cowels 13, Marcin Piechowicz 9, Tyler Cheese 7, Adam Łapeta 6, Aleksander Załucki 4, Szymon Ryżek 2, Jan Wójcik 2, David Hook 2.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

