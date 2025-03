Niespodziewany gość na meczu Barcelony. Siatkarz oglądał Polaków w akcji

Podopieczni Hansiego Flicka przez większość spotkania dominowali na boisku. Pierwsze dwa gole padły jeszcze przed upływem 45. minut, kolejne Barcelona dołożyła już w drugiej połowie. To właśnie wtedy na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. To był jego 21. gol w tym sezonie La Liga, który umacnia go na pozycji lidera klasyfikacji strzelców.

Kapitan reprezentacji Polski rozegrał pełne 90. minut, podobnie jak Wojciech Szczęsny. Bramkarz miał jednak znacznie mniej pracy niż koledzy. Grę obu Polaków oglądał m.in. Andrzej Wrona razem z żoną Zofią Zborowską, która pochwaliła się zdjęciami z trybun na swoim Instagramie. Parze towarzyszyła Anna Lewandowska, która jest stałym gościem na meczach Barcelony. Wcześniej siatkarz odwiedził także klubowy sklep z pamiątkami.

fot. Instagram/zborowskazofia

Siatkarz PGE Projektu Warszawa kilka dni temu również rozegrał dobre spotkanie przed własną publicznością. Jego drużyna wygrała z Cuprum Stilon Gorzów 3:1. Dla warszawiaków było to 23. zwycięstwo w tym sezonie.