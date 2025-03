Drugi trener Jagiellonii Białystok Rafał Grzyb spodziewa się w niedzielę zaciętego meczu z GKS Katowice w piłkarskiej ekstraklasie. "Każdy walczy o swoje cele, my mamy inne niż GKS, ale nie spodziewam się niczego innego, jak twardej walki ze strony tego zespołu" - powiedział. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - GKS Katowice na Polsatsport.pl.

Dla białostoczan będzie to już ósmy mecz po wznowieniu rozgrywek po zimowej przerwie, bo oprócz rozgrywek ligowych grali też dwumecz o 1/8 finału Ligi Konferencji z serbskim zespołem Backa Topola i ćwierćfinał Pucharu Polski z Legią Warszawa.

W ekstraklasie aktualni mistrzowie Polski zajmują obecnie trzecie miejsce, ze stratą dwóch punktów do liderującego Lecha Poznań. GKS Katowice jest w tabeli dziewiąty. W pierwszej rundzie rozgrywek ekstraklasy Jagiellonia niespodziewanie, ale zasłużenie przegrała w Katowicach 1:3.

"Spodziewam się twardego, zaciętego pojedynku. Każdy przeciwnik, którego mamy na swojej drodze, traktuje nas bardzo poważnie, co jest naturalne, biorąc pod uwagę, że jesteśmy mistrzem. Obowiązuje zasada "bij mistrza" i myślę, że większość drużyn myśli podobnie, niezależnie czy przyjeżdżają do nas, czy grają u siebie" - powiedział Grzyb w wypowiedzi dla klubowych mediów.

Pytany, czy w niedzielę piłkarze nie będą już myślami przy czwartkowym spotkaniu w LK z Cercle Brugge, czyli mogą nie być odpowiednio skoncentrowani na starciu z beniaminkiem, Grzyb powiedział, że każdy mecz jest tak samo ważny.

"Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jesienią (wtedy po meczu w Katowicach Jagiellonia grała spotkanie rewanżowe z Ajaksem Amsterdam w walce o Ligę Europy - PAP). Zespół jest zupełnie inaczej przygotowywany, już wiemy z czym rzeczywiście mamy się mierzyć, jak to wyglądało w poprzedniej rundzie" - mówił szkoleniowiec.

Nie wiadomo, którzy z zawodników kontuzjowanych w ostatnim czasie będą mogli zagrać w niedzielę. Największy problem to urazy obrońców, w tym kontuzje obu prawych defensorów Michala Sacka i Norberta Wojtuszka. Ten ostatni z urazem opuścił boisko w meczu pucharowym z Legią, a czeskiego piłkarza, który jest w Jagiellonii numerem jeden na tej pozycji, nie ma w kadrze już od kilku spotkań.

Trener Grzyb mówił, że o ile Sacek nadal nie jest zdolny do gry, to w przypadku Wojtuszka są szanse, że będzie on już gotowy na spotkanie z beniaminkiem. W meczu z Legią nie zagrali też Joao Moutinho (lewa obrona) oraz skrzydłowy Kristoffer Hansen. "Liczę, że wszyscy będą gotowi" - mówił o graczach, których urazy były mniej poważne.

PAP