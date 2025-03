Trener Śląska Wrocław Ante Simundza przed meczem piłkarskiej ekstraklasy z Legią przyznał, że ceni zespół z Warszawy, ale nie zmieni to jego podejścia do spotkania. „Mamy do nich szacunek, ale nie wywiesimy tam białej flagi” – dodał. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.

Śląsk miał wiosną gonić rywali, ale po czterech kolejkach po zimowej przerwie nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i traci osiem punktów straty do pozycji dającej utrzymanie. Wydaje się, że o poprawę sytuacji w najbliższym czasie będzie trudno, bo wrocławian czeka wyjazd do Warszawy, gdzie nie wygrali od 14 lat.

ZOBACZ TAKŻE: Świetna wiadomość o reprezentancie Polski! Pierwszy gol w nowym klubie

„Wiemy, że Legia to największy klub w Polsce, z największą liczbą trofeów. Mamy do nich szacunek, ale nie wywiesimy białej flagi. Jeśli mielibyśmy tak myśleć, to znaczyłoby, że nie jesteśmy sportowcami. Dla nas nie ma znaczenia, z kim gramy. Chcemy i musimy wygrać. Statystykę można przełamać i zmienić. Nie możemy jechać tam z myślą, że dawno z nimi nie wygraliśmy” – dodał Słoweniec.

Śląsk w Warszawie będzie musiał radzić sobie bez Petera Pokornego, który na jednym z treningów nabawił się urazu.

„Nie jest najgorzej. Pierwsza diagnoza wskazuje na uszkodzenie więzadła pobocznego, ale czekamy jeszcze na wynik rezonansu. Nie wygląda to tak źle, jak wydawało nam się w pierwszej chwili na treningu, ale na razie nie będzie mógł nam pomóc” – zdradził szkoleniowiec.

Z piłkarzy Śląska w tym sezonie więzadła uszkodzili Marcin Cebula oraz Jakub Świerczok i na pewno nie pomogą w walce o utrzymanie. Zespół z Wrocławia pojedzie do Warszawy po wyjazdowej porażce z Koroną Kielce (0:2). Dla aktualnych wicemistrzów Polski była to druga porażka wiosną i to poniesiona po słabej grze.

„Piłkarze są świadomi, że nie zasłużyliśmy w Kiecach na wygraną. W tym meczu nie dostaliśmy żadnej kartki. Wszyscy wiecie doskonale, jak trudno jest grać z Koroną na ich terenie. To nie jest mecz jeden z wielu, który jedzie się żeby wygrać. Trzeba było do tego odpowiednio podejść. Wiemy dlaczego przegraliśmy i musimy po prostu poprawić się w następnym meczu w niedzielę” – skomentował Simundza.

Po meczu z Legią wrocławian czekać będzie spotkanie z Pogonią Szczecin, która wiosną spisuje się rewelacyjnie i włączyła się do walki o najwyższe miejsca. Trener Śląska stwierdził, że mecze z czołowymi rywalami paradoksalnie są dla niego łatwiejsze.

„Na takie mecze jesteś bardzo zmotywowany i musisz pokazać, co najlepsze. Musisz sam mieć przekonacie, że jesteś w stanie ich pokonać. Jeśli jedziesz z mentalnością przegranego, to lepiej w ogóle nie jechać. Tego co się wydarzy podczas spotkania nie da się przewidzieć, ale wygrana daje dużą motywację. Trenujemy dobrze, ale nie mamy gwarancji, że na meczu będziemy wyglądać równie dobrze. Liczę, że zaprezentujemy się znacznie lepiej niż w Kielcach” – podsumował trener Śląska.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 14:45.

PAP