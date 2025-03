Siatkarskie emocje rozpoczniemy od wizyty w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie ZAKSA podejmie Wartę Zawiercie. Gospodarze walczą o czwarte miejsce w tabeli przed fazą play-off, aczkolwiek teoretycznie mogą jeszcze spróbować zaatakować ligowe podium, ponieważ do trzecich "Jurajskich Rycerzy" tracą sześć punktów. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest jednak wygrana, i to najlepiej za pełną pulę.



Z kolei podopieczni Michała Winiarskiego patrzą ochoczo na drugą lokatę, którą zajmuje PGE Projekt Warszawa. Ekipa ze stolicy rozegrała już mecz w tej kolejce i posiada dwa punkty więcej. Jeżeli zatem Warta wygra w Kędzierzynie-Koźlu 3:0 lub 3:1, będzie wówczas samodzielnym wiceliderem tabeli na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej.

W drugim niedzielnym meczu PlusLigi dojdzie do starcia dwóch zespołów znajdujących się w dolnej części rozgrywek. Trefl Gdańsk, który plasuje się na 11. pozycji, zagra we własnej hali z będącym w strefie spadkowej GKS-em Katowice. Sytuacja siatkarzy ze stolicy Górnego Śląska jest nie do zazdroszczenia, mimo zwyżki formy w ostatnich tygodniach i dwóch zwycięstw w trzech spotkaniach. Katowiczanie do bezpiecznego miejsca tracą aż jedenaście punktów i jeżeli ulegną w Gdańsku, formalnie stracą szansę na uniknięcie degradacji.



Z kolei Trefl prawdopodobnie zakończy sezon w środku tabeli, aczkolwiek ewentualne zwycięstwo z GKS-em może jeszcze przybliżyć go do strefy play-off, ponieważ obecnie strata do ósmego Steam Hemarpol Norwida Częstochowa wynosi pięć "oczek".



Na koniec wisienka na torcie w postaci absolutnego hitu w Tauron Lidze. Liderujący Developres Rzeszów zagra na wyjeździe z wiceliderem - ŁKS-em Commercecon Łódź. Stawką jest nie tylko podtrzymanie zwycięskiej serii, ale również pierwsza lokata w tabeli. Rzeszowianki mają dwa punkty więcej, ale i jeden rozegrany mecz więcej. Warto zaznaczyć, że obie drużyny rywalizowały ze sobą dwa tygodnie temu w ramach finału Tauron Pucharu Polski. Wówczas zawodniczki z Podkarpacia wygrały 3:0.

Plan siatkarskich transmisji na niedzielę:

14:45 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

17:30 Trefl Gdańsk - GKS Katowice (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:30 ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

