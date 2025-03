Sukces polskiej narciarki! Wygrała zawody w prestiżowym cyklu

Mamy kolejny sukces w sportach zimowych! Zuzanna Witych zajęła pierwsze miejsce podczas zawodów Georgia Pro 2025 w Gruzji w narciarstwie dowolnym zaliczanych do Freeride World Tour. Jest to również pierwszy triumf Polki w trwającym sezonie.

Zawody miały odbyć się początkowo na trasie Kaseb, lecz w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizatorzy podjęli decyzję o rozegraniu ich na stoku Kakhiani. Zmiana ta wyszła zdecydowanie na korzyść 32-letniej łodziance, która choć musiała się zmierzyć ze zdecydowanie bardziej wymagającym torem, to dała z siebie wszystko, co poskutkowało to finalnie triumfem.

Witych zdobyła podczas zawodów 77,00 punktów. Jej rywalka Szwajcarka Jenna Keller, która zajęła druga pozycję uzyskała 73,67 punktów, z kolei będąca trzecia w tym gronie Amerykanka Taylor Dobyns 68,67 punktów.

W klasyfikacji generalnej Polka zajmuje czwarte miejsce.