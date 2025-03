Trzecie miejsce polskiej sztafety mieszanej w Heerenveen

Baran i Mikołajuk mieli 2,21 s straty do zwycięzców - Szwajcarów Kaitlyn McGregor i Livio Wengera. Drugie miejsce zajęli Hiszpanie Sara Cabrera i Nil Llop Izquierdo - 1,66 s straty. W tej konkurencji wystartowało 10 par, ale Holendrzy i Czesi, którzy mieli lepsze czasy od Biało-Czerwonych, zostali zdyskwalifikowani.

Zobacz także: Co za występ Polki! Jest brązowy medal w Heerenveen

W klasyfikacji końcowej tej konkurencji, po trzech zawodach, najwięcej punktów uzbierali Kanadyjczycy - 136, Niemcy - 122 oraz właśnie Polacy - 118.

Mikołajuk w tym sezonie debiutuje na długim torze, wcześniej specjalizował się w short tracku.

"Dlatego uważam to za ogromne osiągnięcie. To dla mnie dopiero drugi seniorski Puchar Świata. Bieg był dość ciężki, tym bardziej że w mieszanej sztafecie jechałem po raz pierwszy. To naprawdę niesamowita historia. Wynik to głównie zasługa Martyny, bo to ona jeździła w tej konkurencji przez cały sezon" - ocenił Mikołajuk, cytowany w komunikacie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Baran podkreśliła natomiast, że końcowa lokata Biało-Czerwonych to efekt pracy nie tylko pary z niedzieli, ale też Igi Wojtasik, Jakuba Piotrowskiego i Damiana Żurka, który wystąpili w tej konkurencji wcześniej w tym sezonie.

"Jesteśmy zaskoczeni, bo nie spodziewaliśmy się takiego zakończenia" - dodała Polka, która w niedzielę zajęła też drugie miejsce w dywizji B na 500 m - 38,90.

Wcześniej Ziomek-Nogal czasem 37,73 zajęła trzecie miejsce na 500 m. Najszybsza po raz piąty w swoim piątym starcie w tym sezonie była Holenderka Femke Kok - 37,13, a na drugiej pozycji uplasowała się Amerykanka Erin Jackson - 37,43. Szóstą lokatę zajęła Andżelika Wójcik - 37,84.

Jackson zwyciężyła w klasyfikacji końcowej na tym dystansie z dorobkiem 524 punktów, a na drugim miejscu sezon zakończyła Wójcik - 480 pkt. Ziomek-Nogal awansowała na piątą pozycję - 395 pkt.

Przed zawodami w Heerenveen, gdzie dwukrotnie ścigano się na 500 m, Wójcik miała szansę nawet na końcowy triumf na tym dystansie, ale w Holandii zaprezentowała się poniżej oczekiwań, gdyż w piątek była 11.

"Przed sezonem brałabym w ciemno taki wynik. Znam swój potencjał i możliwości. Wiadomo, że apetyt rośnie, bo w tym sezonie zdobywałam medal w każdym Pucharze Świata na 500 metrów. Czasami są jednak przeszkody nie do przeskoczenia, a Heerenveen mi nie służy w tym sezonie. Rano miałam wypadek na lodzie i boleśnie uderzyłam w bandę, a od kilku dni zmagam się też z gorączką i innymi problemami związanymi z infekcją układu pokarmowego. Dlatego pod względem zdrowotnym ani mistrzostwa Europy, ani ten Puchar Świata nie były dla mnie szczęśliwe. Po takich przygodach szóste miejsce w niedzielnym wyścigu sprawiło, że jestem zadowolona" - powiedziała Wójcik.

W dobrym nastroju z Holandii wyjedzie także Ziomek-Nogal, która stanęła na podium zawodów PŚ po raz trzeci w tym sezonie, a w grudniu w Pekinie była nawet pierwsza.

"Zdecydowanie cieszy mnie trzecie miejsce po pierwszej +pięćsetce+, która była nieudana. Zaryzykowałam też i zmieniłam płozy na stare, pojechałam w nich 1000 metrów bez treningu i okazało się, że czuję się w nich komfortowo. Chyba dokończę na nich sezon, a to piąte miejsce na koniec Pucharu Świata bardzo mnie cieszy, tym bardziej że wiedziałam, że nie doskoczę już do podium" - skomentowała.

W niedzielę na 500 m po raz ostatni rywalizowali także mężczyźni, już bez udziału triumfatora klasyfikacji końcowej Jordana Stolza. Pod nieobecność 20-letniego Amerykanina zwyciężył Kazach Jewgienij Koszkin - 34,46, przed Kanadyjczykiem Laurentem Dubreuilem - 34,51 oraz Holendrem Jenningiem De Boo - 34,52.

Marek Kania był siódmy - 34,68, 12. lokatę zajął Damian Żurek - 34,88, a 15. Piotr Michalski - 35,09. W dywizji B na 12. pozycji uplasował się Mikołajuk - 35,65.

Stolz, który we wcześniejszych 10 startach w PŚ na tym dystansie zwyciężył siedmiokrotnie, dwa razy był drugi i raz piąty, zgromadził 568 punktów. Drugie miejsce zajął Dubreuil - 476. Najlepszy z Polaków - Kania - zakończył sezon na piątej pozycji z dorobkiem 398 pkt.

"Jestem bardzo zadowolony z piątego miejsca na koniec sezonu. Co prawda można było po cichu liczyć na podium, ale to moja najwyższa lokata w karierze. Jestem też zadowolony ze stabilnej formy, bo na 11 startów w Pucharze Świata na 500 metrów w 10 kończyłem w top10. Oby w następnym sezonie piąć się zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i pokazać z jak najlepszej strony na igrzyskach olimpijskich" - zaznaczył Kania.

Poza tym w niedzielę rywalizowano w zawodach drużynowych - obie polskie reprezentacje zajęły piąte miejsca w dywizjach B - oraz w biegach ze startu wspólnego. W tej ostatniej konkurencji w dywizjach A Polaków zabrakło, natomiast pierwsza w B była Natalia Jabrzyk.

Zakończona w niedzielę ostatnia runda PŚ była sprawdzianem przed mistrzostwami świata na dystansach, które odbędą się w dniach 13-16 marca w Hamar.

"Cały sezon szykowaliśmy peak formy na zawody, które odbędą się w Norwegii już za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że cała nasza kadra tam wystrzeli i pokaże się z jak najlepszej strony" - zakończył Kania.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP