Aluron ograł ZAKSĘ w hicie PlusLigi! Karol Butryn w roli głównej

Od pierwszych akcji meczu przewagę uzyskali zawiercianie. Powiększyli ją jeszcze przy zagrywkach Karola Butryna (5:11) i od tego momentu dominowali na parkiecie. Mieli wyraźną przewagę w ofensywie, znakomicie grali też w obronie. W końcówce Butryn dołożył kolejnego asa, a po jego ataku różnica wzrosła do dziesięciu oczek (13:23). Skutecznie ataki Jurija Gladyra i Bartosza Kwolka dały przyjezdnym brakujące punkty (15:25).

Zobacz także: Perfekcyjna faza zasadnicza Conegliano. Wołosz z nagrodą MVP meczu, dobry występ Smarzek

Początek drugiej partii również toczył się przy przewadze siatkarzy Aluronu (6:9). Kędzierzynianie odrobili straty - po ataku Bartosza Kurka był remis 12:12. Od tego momentu oglądaliśmy wyrównaną grę obu ekip. Po dwóch asach Igora Grobelnego gospodarze odskoczyli na trzy oczka (20:17), rywale jednak błyskawicznie wyrównali i losy seta rozstrzygnęły dwie akcje od stanu 23:23. Najpierw skutecznie z drugiej linii zaatakował Bartosz Kwolek, a po chwili Aaron Russell uderzył po bloku rywali (23:25).

W trzecim secie przewagę uzyskali kędzierzynianie (9:6), ale seria czterech wygranych akcji przez gości odwróciła wynik (10:11). Później kolejna seria gości (12:15) i dla odmiany pięć akcji z rzędu wygranych przez ZAKSĘ (17:15). Końcówka należała jednak do siatkarzy Aluronu. Skuteczne ataki Kwolka i Butryna pozwoliły odskoczyć na trzy oczka (20:23), gospodarze jeszcze zerwali się do walki, ale blok dał Jurajskim Rycerzom piłkę meczową (22:24). Ostatnie słowo należało do najlepszego aktora tego widowiska - Karol Butryn zamknął rywalizację mocnym atakiem (23:25).

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (15:25, 23:25, 23:25)

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Bartosz Kurek, Rafał Szymura, Mateusz Poręba, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Kajetan Kubicki, Mateusz Rećko. Trener: Andrea Giani.

Warta: Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Aaron Russell – Luke Perry (libero). Trener: Michał Winiarski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI