Energa MKS wciąż w grze o utrzymanie! Siatkarki z Kalisza sprawiły niespodziankę

Gospodynie rozpoczęły to spotkanie od falstartu (0:4) i długo musiały gonić wynik. Udało im się odwrócić wynik po punktowej serii od stanu 10:14 do 16:14, gdy w polu serwisowym błysnęła Wiktoria Szumera. Kaliszanki złapały właściwy rytm, a siatkarki Pałacu zaczęły popełniać błędy. W efekcie to Energa MKS rozstrzygnęła końcówkę po swojej myśli, w ostatniej akcji zatrzymując rywalki blokiem (25:22).

Wygrana uskrzydliła ekipę z Kalisza, która efektownie rozpoczęła kolejną odsłonę (5:1). Gospodynie jeszcze powiększyły przewagę (12:6), ale później to siatkarki z Bydgoszczy przejęły inicjatywę. Wygrały trzy akcje z rzędu (12:9), następnie pięć kolejnych (13:14) i znów trzy (15:18) i tymi seriami wypracowały sobie przewagę. Były skuteczniejsze w ataku, lepiej prezentowały się w polu serwisowym i wygrały tę partię. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Pola Nowakowska (22:25).

W trzecim secie kaliszanki wypracowały sobie przewagę przy zagrywkach Klary Dite (10:5). W środkowej części seta wręcz dominowały na parkiecie, powiększając punktowy dystans (15:7). Gospodynie znów nie uniknęły czarnej serii - przegrały pięć kolejnych akcji od stanu 20:13 do 20:18. Zdołały jednak opanować tę sytuację i rozegrały końcówkę po swojej myśli - as serwisowy Poli Nowackiej przypieczętował wygraną 25:20.

Siatkarki Energa MKS udanie rozpoczęły kolejną partię (7:3), ale przyjezdne szybko przejęły inicjatywę. Znów punktowały seriami - pięć (10:12), później cztery akcje z rzędu (14:18). Kaliszanki zerwały się do walki i odrobiły straty - po ataku Wiktorii Szumery było 20:20. Po swojej myśli rozegrały również końcówkę tej partii. Szumera wywalczyła piłkę meczową (24:22), a w ostatniej, nerwowej akcji Marta Pol przebiła piłkę na stronę rywalek (25:23).

Skrót meczu Energa MKS Kalisz - Pałac:

Najwięcej punktów: Wiktoria Szumera (26), Pola Nowacka (13), Klara Dite (12), Sonia Kubacka (10), Marta Pol (10) – Energa MKS; Svitlana Dorsman, Pola Nowakowska, Paola Martinez Vela – Metalkas Pałac. MVP: Wiktoria Szumera (22/49 = 45% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok).

Energa MKS Kalisz zajmuje dwunaste, zagrożone spadkiem miejsce w tabeli. Z dorobkiem 14 punktów, traci dwa oczka do drużyny Sokół & Hagric Mogilno, ale ma do rozegrania jeden zaległy mecz.

Energa MKS Kalisz - Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:23)

MKS: Joyce Agbolossou, Sonia Kubacka, Wiktoria Szumera, Pola Nowacka, Marta Pol, Katarzyna Wawrzyniak – Julia Mazur (libero) oraz Natalia Pajdak (libero), Klara Dite, Diana Dąbrowska. Trener: Piotr Matela.

Pałac: Pola Nowakowska, Dominika Witowska, Paola Martinez Vela, Koleta Łyszkiewicz, Svitlana Dorsman, Marta Łyczakowska – Monika Jagła (libero) oraz Wiktoria Paluszkiewicz, Ewelina Franz. Trener: Martino Volpini.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI