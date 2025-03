Grał w Premier League, a teraz trafił do Ekstraklasy. Ma pomóc w walce o utrzymanie

FKS Stal Mielec dokonała znaczącego wzmocnienia swojego składu, pozyskując na zasadzie wolnego transferu Ivana Cavaleiro. 31-letni portugalski skrzydłowy, mający na swoim koncie występy w takich ligach jak Premier League czy Ligue 1, podpisał kontrakt obowiązujący do końca obecnego sezonu.

Wychowanek Benfiki Lizbona to zawodnik z bogatym doświadczeniem w europejskim futbolu. W trakcie swojej kariery reprezentował barwy uznanych klubów, występując na boiskach Premier League i Ligue 1. W Anglii grał dla Wolverhampton Wanderers oraz Fulham, gdzie łącznie zanotował 59 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. We Francji z kolei był zawodnikiem AS Monaco oraz LOSC Lille.

Jego ostatnim przystankiem było brazylijskie RB Bragantino, do którego trafił po zakończeniu przygody w Europie. Pobyt w Ameryce Południowej nie potoczył się jednak zgodnie z oczekiwaniami - Portugalczyk wystąpił zaledwie w pięciu meczach, po czym rozstał się z klubem w styczniu 2025 roku. Jako wolny agent mógł dołączyć do nowej drużyny poza oficjalnym oknem transferowym, co skrzętnie wykorzystała FKS Stal Mielec.

Sprowadzenie Cavaleiro to odpowiedź mieleckiego klubu na niedawną sprzedaż Ilji Szkurina do Legii Warszawa za 1,5 miliona euro. Portugalczyk, mogący grać zarówno na skrzydle, jak i w ataku, ma pomóc drużynie w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

Oprócz sukcesów klubowych, 31-latek ma na swoim koncie również dwa występy w reprezentacji. Swój debiut w kadrze narodowej zaliczył 5 marca 2014 roku w meczu towarzyskim przeciwko Kamerunowi, wygranym przez Portugalię 5:1.

Niestety, kariera zawodnika urodzonego w Vila Franca de Xira była naznaczona licznymi kontuzjami, które ograniczały regularność jego gry.