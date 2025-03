Piękny gest tenisistki! Takiej pomocy nikt się nie spodziewał

Pegula ma obecnie bardzo intensywny czas. Amerykanka brała udział w turniejach w Dosze, Dubaju oraz w Austin. Szczególnie ciepło będzie wspominała ten ostatni, bowiem w Teksasie nie było na nią mocnych. Pewnie zwyciężyła całą rywalizację, tracąc w niej zaledwie jednego seta. W finale pokonała swoją rodaczkę McCartney Kessler.

Czwarta tenisistka światowego rankingu nie miała za bardzo czasu, by cieszyć się ze swojego triumfu. Już niebawem rozpocznie zmagania w bardzo prestiżowym Indian Wells.

Nie ona jedna musiała się przedostać do Kalifornii. Tenisistek z tymi samymi problemami - dużą odległością do pokonania oraz małą ilością czasu - było więcej. Pegula postanowiła wyciągnąć pomocną dłoń do pozostałych finalistek z Austin i zabrała je własnym odrzutowcem do Indian Wells. Dzięki temu panie szybciej dotarły na miejsce i będą miały więcej czasu na regenerację.

Zmagania w Indian Wells rozpoczną się już 7 marca.