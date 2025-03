Sensacyjne doniesienia! Kurek odejdzie z ZAKSY, ale zostanie w PlusLidze? "Jesteśmy zainteresowani"

Kurek może odejść z ZAKSY, ale wcale nie musi odchodzić z PlusLigi. A to za sprawą ambitnych planów prezesa AZS-u Olsztyn, któremu marzy się, aby utytułowany klub ze stolicy Warmii i Mazur wrócił po latach do walki o medale mistrzostw Polski. Transfer kogoś takiego jak Kurek byłby z pewnością właściwym kierunkiem w tę stronę. Istnieje jednak problem natury finansowej, bo doświadczony atakujący nie należy do tanich.

- Tak, to prawda, byliśmy lub nadal jesteśmy zainteresowani Bartkiem Kurkiem, ale na ten moment nie mamy takich środków finansowych, aby go zakontraktować - przyznaje sternik Akademików w rozmowie z Radiem Olsztyn.

Olsztynianie od lat są solidnym zespołem w PlusLidze, ale wciąż brakuje im sporo, aby móc nawiązać do krajowych potentatów i włączyć się do walki o medale mistrzostw Polski lub grę w europejskich pucharach. W tym roku AZS do samego końca będzie bił się o awans do fazy play-off PlusLigi.

- Gdybyśmy osiem lat temu mieli taki budżet jak dzisiaj, gralibyśmy o medale mistrzostw Polski. Z kolei gdybyśmy dzisiaj mieli budżet sprzed ośmiu lat, AZS Olsztyn prawdopodobnie nie byłby w ekstraklasie. Inflacja w PlusLidze, jeśli chodzi o zarobki siatkarzy, jest ogromna. Coraz więcej gwiazd odchodzi do Japonii i Turcji, co winduje ceny na rynku transferowym – zauważył.

To właśnie kluby z Japonii, Turcji, ale i Włoch mogą ostatecznie między sobą rozstrzygnąć kwestię zakontraktowania Kurka. Tymczasem olsztynianie muszą liczyć na zwiększenie swojego budżetu, aby móc angażować zawodników tego pokroju. Warto jednak podkreślić, że pięciokrotni mistrzowie Polski i tak będą dysponować rekordowym budżetem w przyszłym sezonie.

- Cieszę się, że dziś Indykpol AZS Olsztyn jest klubem stabilnym finansowo. Mam nadzieję, że krok po kroku uda się wreszcie walczyć o medal - skwitował Jankowski.

