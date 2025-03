Tauron Liga: Energa MKS Kalisz - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja live i wynik na żywo

Tauron Liga wkracza powoli w decydującą fazę. Do końca rundy zasadniczej pozostały już zaledwie trzy kolejki, które zadecydują o tym, kto zagra w play-offach lub zaliczy spadek. Wśród zespołów walczących o awans do kolejnej fazy rozgrywek znajdują się siatkarki z Bydgoszczy.

W poprzedniej kolejce Pałac Bydgoszcz zaskakująco pokonał zespół PGE Grot Budowlani Łódź 3:0 i tym samym umocnił swoją pozycję w czołowej ósemce ligowej tabeli. Rywale znajdują się jednak tuż za jego plecami i każdy punkt będzie dla podopiecznych Martino Volpini na wagę złota.

Sytuacja w Kaliszu maluje się zupełnie inaczej. Zespół zajmuje 12. miejsce w tabeli i przegrał w tym sezonie aż 15 spotkań, w tym ostatnie z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Do poprzedzającej go ekipy Sokół & Hagric Mogilno traci 5 punktów i jeśli przegra poniedziałkowe spotkanie, to przybliży się do spadku z Tauron Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa MKS Kalisz - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.