Wejdź do świata sportu! Rusza staż dla kobiet przy Diamentowej Lidze w Polsce

Dwa rekordy świata w jeden dzień? Największe gwiazdy lekkoatletyki na wyciągnięcie ręki? Dreszcz wywołany przez okrzyki czterdziestu tysięcy kibiców naraz? Organizatorzy Diamentowej Ligi na Śląsku mają te emocje zagwarantowane przy każdej edycji mityngu. Teraz postanowili umożliwić ich przeżycie innym. Zapraszają kobiety, które pragną zdobyć doświadczenie w świecie sportu na specjalny program stażowy przy tym wydarzeniu.

– Sport wciąż potrzebuje więcej kobiet – zarówno na boisku, bieżni, jak i w roli organizatorek wielkich wydarzeń. Fundacja Kamili Skolimowskiej chce wspierać kobiety w zdobywaniu doświadczenia w branży sportowej, dlatego zapraszamy na wyjątkowy program, który pozwoli wam poznać kulisy organizacji Sportowego Wydarzenia Roku 2023 i 2024 w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” – zachęca prezes fundacji Robert Skolimowski.

Dzień zero wypada w tym roku 16 sierpnia. To wtedy na Stadionie Śląskim znów zaroi się od fanów lekkoatletyki i światowych gwiazd dyscypliny. Tylko że w biurach komitetu organizacyjnego Memoriał Kamili Skolimowskiej trwa niemal cały rok.

– Szukamy stażystek, które od czerwca do sierpnia, średnio 10 godzin tygodniowo, będą uczyć się i pracować zdalnie przy przygotowaniach do naszej imprezy. A w ostatnim okresie prac spędzą około tygodnia na miejscu – informuje Marek Plawgo, Dyrektor Komunikacji Memoriału.

Zaproszenie do zgłoszeń jest skierowane do kobiet w każdym wieku, którym bliski jest sport i które chcą zdobyć doświadczenie w organizacji wydarzeń o takiej randze i skali. Staże będą odbywały się w obszarze social mediów, gdzie wśród zadań są m.in. tworzenie i planowanie postów na profile społecznościowe mityngu, wymyślanie kreatywnych treści i materiałów promocyjnych czy współpraca z grafikami i fotografami. Drugi obszar to marketing i promocja, w tym pomoc w tworzeniu strategii komunikacji, współpraca z mediami i influencerami, przygotowanie raportów z działań promocyjnych czy współpraca z partnerami. Trzecią ścieżką rozwoju jest grupa Venue & Event Operations. Tam potrzebne będzie wsparcie organizacyjne pikniku sportowego towarzyszącego Memoriałowi, pomoc w koordynacji zawodników z niepełnosprawnościami, współpraca z ze-społem Event Presentation czy wsparcie w organizowaniu strefy VIP.

– Uważamy, że ten program przyniesie stażystkom realne doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych. Zapisując się, zyskacie okazję, aby współpracować z profesjonalistami z branży i będziecie mogły współtworzyć prestiżowe wydarzenie o międzynarodowej renomie. Oczywiście program stażowy jest płatny – dodaje Plawgo.

Jak aplikować?

Aby aplikować do programu stażowego należy wysłać zgłoszenie na adres rekrutacja@memorialkamili.pl lub wypełnić odpowiedni formularz na stronie:

Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:

· Dlaczego chcesz dołączyć do zespołu organizacyjnego Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej?

· W jakim obszarze stażu chcesz działać i dlaczego?

· Czy masz doświadczenie w pracy przy wydarzeniach sportowych, wolontariatach lub projektach organizacyjnych?

· Jakie umiejętności chciałabyś rozwinąć podczas tego stażu?

· Co najbardziej motywuje Cię do pracy w świecie sportu?

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca. W kwietniu odbędą się rozmowy rekrutacyjne, a pod koniec maja szkolenie przygotowujące do pracy. Staż zaplanowano na okres od czerwca do sierpnia.

Więcej szczegółów na temat stażu znajduje się na stronie Memoriału.

Informacja prasowa