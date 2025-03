7-0 w tie-breaku! Kamil Majchrzak zagra w turnieju ATP w Indian Wells

Ostatnim turniejem, w którym rywalizował Polak, były zmagania w Challengerze w San Diego. Majchrzak dotarł tam do półfinału, w którym musiał uznać wyższość Mackenziego McDonalda.

Teraz przed 29-latkiem stało trudniejsze zadanie. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego, który w poprzedniej rundzie kwalifikacji pokonał reprezentanta gospodarzy Trevora Svajdę, w przypadku zwycięstwa nad Chilijczykiem Cristianem Garinem awansowałby do głównej drabinki prestiżowego turnieju ATP w Indian Wells.

Początek spotkania należał do Kamila Majchrzaka, który po grze na przewagi zapunktował przy własnym podaniu, a następnie już przy pierwszej okazji - i to do zera! - przełamał rywala. Zawodnik z Ameryki Południowej odpowiedział w wielkim stylu, zdobywając... cztery punkty z rzędu, dwukrotnie przełamując Polaka. Gdy Garin obronił trzy break pointy i wyszedł na prowadzenie 5:3, wydawało się, że pierwszy set padnie łupem Chilijczyka. Majchrzak zdołał jednak doprowadzić do tie-breaka, który był już prawdziwym popisem naszego sportowca. Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Młodzieży z Nankinu wygrał go... do zera, zaliczając aż cztery mini-breaki!

W drugiej odsłonie meczu obaj tenisiści przez cztery gemy punktowali zgodnie przy własnym serwisie. Pierwsze przełamanie było dziełem Majchrzaka, który po grze na przewagi wyszedł na prowadzenie 3:2, potem poprawił przy swoim podaniu, a następnie... znów przełamał rywala, odskakując na 5:2. Decydujący gem był jedynie formalnością - podłamany Garin zdołał co prawda obronić jednego meczbola, ale nasz sportowiec zdołał wykorzystać drugą szansę i zamknął seta wynikiem 6:2, kończąc mecz w dwóch partiach!

Finał kwalifikacji do turnieju ATP w Indian Wells

Kamil Majchrzak - Cristian Garin 7:6 (7-0), 6:2.