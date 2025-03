Były klub gwiazdy PlusLigi zachwyca. Komplet zwycięstw w fazie zasadniczej!

W porównaniu do poprzedniego sezonu w ośmiozespołowej lidze ukraińskiej zabrakło między innymi klubu Prometej Dnipro, którego właściciel Wołodymyr Dubynski, został oskarżony o liczne przestępstwa natury finansowej, wliczając w to pranie brudnych pieniędzy za pomocą firmy ubezpieczeniowej, a nawet... współpracę z Rosją! Ponadto w rozgrywkach nie wystąpiły - z różnych powodów - także Jurydyczna Akademіja Charków i WSK Bukowyna Czerniowce. Ich miejsce zajęły Podole Chmielnicki oraz... reprezentacja Ukrainy do lat 20.

W fazie zasadniczej sezonu 2024/2025 drużyny miały do rozegrania łącznie po 14 spotkań ligowych. Czasami o organizację meczów nie było łatwo, gdyż na Ukrainie od ponad trzech lat toczy się wojna z Rosją. Spotkania odbywały się więc głównie w zachodniej, nieco bezpieczniejszej, części kraju i fazę zasadniczą udało się dokończyć w terminie.

Kapitalnie spisali się w niej siatkarze Epicentr-Podolany Horodok. Były klub Artura Szalpuka (Polak grał w lidze ukraińskiej w sezonie 2021/2022) przeszedł przez fazę zasadniczą z kompletem 14 zwycięstw za 3 punkty, kończąc ją z wynikiem 42 "oczek" i wyprzedzając drugie w tabeli Żytyczi Żytomierz o 6 punktów.

O pełnej dominacji Epicentr-Podolany świadczy fakt, iż w 14 rozegranych spotkaniach sezonu zasadniczego drużyna straciła... zaledwie dwa sety! Oba "urwali" jej właśnie siatkarze wicelidera tabeli, Żytyczi.

Oba zespoły fazę play-off rozpoczną od półfinałów. Ich rywalami będą zwycięzcy par Reprezentacja Ukrainy U-20 - Reszetyliwka i MHP Winnica - Novator Chmielnicki.