PSV Eindhoven - Arsenal to mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo z meczu PSV Eindhoven - Arsenal na Polsatsport.pl.

Podopieczni Petera Bosza sprawili niespodziankę w 1/16 finału Ligi Mistrzów, eliminując Juventus po niezwykle zaciętej rywalizacji, której losy rozstrzygnęły się dopiero w dogrywce. W krajowych rozgrywkach PSV radzi sobie solidnie – zajmuje drugie miejsce w Eredivisie, choć ich strata do liderującego Ajaxu wynosi aż osiem punktów.

Z kolei Arsenal, prowadzony przez Mikela Artetę, przystępuje do fazy pucharowej Champions League z uprzywilejowanej pozycji, jako jedna z drużyn, które bezpośrednio zakwalifikowały się do 1/8 finału dzięki świetnym wynikom w fazie ligowej. W Premier League "Kanonierzy" również plasują się na drugim miejscu, jednak ich sytuacja przypomina tę, w jakiej znajdują się ich wtorkowi rywale – ekipa z północnego Londynu ma znaczną stratę do liderującego Liverpoolu.

W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie w fazie grupowej. W Eindhoven padł remis 1:1, natomiast na Emirates Stadium gospodarze zdominowali rywali, wygrywając aż 4:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PSV Eindhoven - Arsenal na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

ŁO, Polsat Sport