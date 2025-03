Nowy polski siatkarz w Perugii! Przeniesie się z PlusLigi

To może być sensacyjny transfer biorąc pod uwagę ostatnie poczynania klubu z Perugii. Jedna z czołowych siatkarskich ekip na świecie, w której barwach grają m.in. Kamil Semeniuk czy Simone Giannelli boryka się z kłopotami zdrowotnymi swojego środkowego. Mowa o Roberto Russo, który stanowił filar drużyny.

Włochowi usunięto pod koniec lutego przepuklinę dysku, co oznacza długą przerwę w grze. Perugia przystępuje tymczasem do najważniejszej części sezonu. Tylko w marcu podopiecznych Angelo Lorenzettiego czekają starcia w play-offach ligowych rozgrywek oraz ćwierćfinale CEV Ligi Mistrzów.

To oznacza, że potrzebne było wsparcie i jak informuje włoski portal Volleyball.it będzie nim Łukasz Usowicz. Polski środkowy, który występował w barwach GKS Katowice niedawno oficjalnie pożegnał się wraz z drużyną z rozgrywkami PlusLigi zajmując spadkowe miejsce. Co ciekawe – Polak pojawi się jeszcze w kadrze meczowej na wtorkowe spotkanie ze Ślepskiem Malow Suwałki, ale po tym meczu ma już dołączyć do włoskiej drużyny.

To nie pierwsza taka sytuacja, w której Polacy pojawiają się na parkietach SuperLega jako pomoc w trudnym okresie kadrowym. W ostatnich latach włoskie zespoły wspierali m.in. Michał Kędzierski, który trenował z ekipą z Piacenzy czy Mateusz Poręba wypożyczony do Vero Volley Monza.

PI, Polsat Sport