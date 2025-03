Saudyjczycy kuszą gwiazdę Realu. Piłkarz uspokaja klub

Saudyjczycy nie zwalniają tempa i wciąż mają ambitne plany w kontekście sprowadzania coraz to nowych piłkarzy do ich ligi. Jeśli ktoś myślał, że napływ europejskich gwiazd na Półwysep Arabski powoli się kończy, to był w mocnym błędzie. Do Arabii Saudyjskiej mógłby trafić Vinicius Junior, natomiast lider "Królewskich" ucina wszelkie spekulacje i mówi wprost o swojej przyszłości.