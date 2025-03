Tak wyglądał poprzedni mecz Jagiellonii w Lidze Konferencji! Zwycięstwo na wagę awansu

Jagiellonia Białystok z przytupem zameldowała się w kolejnej fazie europejskich rozgrywek. Kapitalna gra i skuteczność białostoczan nie pozostawiły rywalom złudzeń. Przypomnijmy, jak wyglądał ostatni występ "Dumy Podlasia" w rewanżowym spotkaniu 1/16 finału z TSC Backa Topola, który przypieczętował awans do 1/8 finału.

Jagiellonia Białystok pewnie pokonała TSC Backa Topola 3:1 w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, pieczętując awans do kolejnej rundy z łącznym wynikiem 6:2.

Białostoczanie rozpoczęli mecz znakomicie – już w 8. minucie na listę strzelców wpisał się Kristoffer Hansen. Choć rywale szybko odpowiedzieli golem Marko Lazeticia w 17. minucie, to w drugiej połowie podopieczni Adriana Siemieńca zdominowali grę. Najpierw w 70. minucie Jesús Imaz wykorzystał okazję i dał "Dumie Podlasia" prowadzenie, a kilka minut później samobójcze trafienie Viktora Radojevicia przypieczętowało zwycięstwo gospodarzy.

Jagiellonia po raz pierwszy w historii awansowała do 1/8 finału europejskich pucharów, pokazując, że może rywalizować na międzynarodowej scenie jak równy z równym. Teraz jej kolejnym rywalem w drodze do finału we Wrocławiu będzie belgijski Cercle Brugge.

Jagiellonia Białystok - TSC Backa Topola 3:1 (1:1)

Bramki: Kristoffer Hansen 8, Jesus Imaz 70, Viktor Radojević 76 (samobój) - Marko Lazetić 17.

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Michal Sacek (45. Norbert Wojtuszek), Mateusz Skrzypczak, Enzo Ebosse, Joao Moutinho - Jarosław Kubicki, Leon Flach, Jesus Imaz (81. Taras Romanczuk) - Miki Villar (71. Darko Czurlinow), Afimico Pululu (81. Lamine Diaby-Fadiga), Kristoffer Hansen (71. Oskar Pietuszewski).

FK TSC Backa Topola: Veljko Ilić - Stefan Jovanović, Mateja Djordjević, Milos Degenek, Viktor Radojević - Milan Radin, Aleksa Pejić (77. Milos Pantović), Petar Stanić (80. Aleksandar Stancić) - Ivan Milosavljević (59. Dragoljub Savić), Marko Lazetić, Prestige Mboungou (77. Bence Sos).

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge? O której godzinie?

Transmisja spotkania Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge w czwartek 6 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz w Polsat Box Go. Początek o 20:50. Studio przed meczami polskich klubów w Lidze Konferencji od 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.