Tak wyglądał poprzedni mecz Legii w Lidze Konferencji! Słodko-gorzki finisz w Szwecji

Legia Warszawa po solidnym starcie zameldowała się w kolejnej fazie Ligi Konferencji. Skuteczna gra w obronie i ataku sprawiły, że to właśnie warszawianie walczą wciąż o sukcesy na europejskim podwórku. Przypomnijmy, jak wyglądał ostatni występ "Wojskowych" w fazie grupowej przeciwko Djurgardens IF, który przypieczętował awans do 1/8 finału.