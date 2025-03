LM siatkarek: Numia Vero Volley Milano - Eczacibasi Dynavit Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

Rywalizacja w ćwierćfinałach Ligi Mistrzyń siatkarek rozpocznie się w Mediolanie. Siatkarki Vero Volley podejmą w szlagierowym starciu tureckie Eczacibasi. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Numia Vero Volley Milano - Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl.

Numia Vero Volley Milano rywalizowała w grupie C. Pokonała AJM FC do Porto (3:0, 3:0), Calcit Kamnik (3:0, 3:0), a decydujące o pierwszym miejscu w grupie okazały się mecze z VakifBankiem. W Stambule turecka drużyna wygrała 3:0, w rewanżu gospodynie pokonały rywalki 3:1 i to VakifBank stosunkiem setów wyprzedził w tabeli ekipę z Mediolanu.

Zobacz także: Ćwierćfinały Ligi Mistrzyń siatkarek: Kiedy grają polskie kluby? Transmisje TV i stream online

Siatkarki Vero Volley z bilansem meczów 51 i 15 zdobytymi punktami zajęły drugie miejsce, co oznaczało grę w barażu o ćwierćfinał. Pewnie pokonały w nim niemiecki SSC Palmberg Schwerin (3:0, 3:0) i zameldowały się w czołowej ósemce.

Eczacibasi Dynavit Stambuł w pierwszej fazie CEV Champions League rywalizowało w grupie B. Turecka drużyna wygrała ją zdecydowanie, z sześcioma zwycięstwami, przy zaledwie jednym straconym secie. Pokonała OK Tent Obrenovac (3:0, 3:1), SSC Palmberg Schwerin (3:0, 3:0) oraz Levallois Paris Saint-Cloud (3:0, 3:0).

Mecz rewanżowy zaplanowano na czwartek 13 marca. Turniej finałowy LM siatkarek 2025 z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 3–4 maja w Stambule.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Numia Vero Volley Milano - Eczacibasi Dynavit Stambuł we wtorek 4 marca o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.