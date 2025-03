Ważna wiadomość ws. Modera. Chodzi o jego stan zdrowia

Jakub Moder bardzo dobrze odnalazł się w barwach Feyenoordu Rotterdam, do którego trafił w zimowym okienku transferowym z Brighton. Niestety, w ostatnim meczu ligowym reprezentant Polski pauzował z powodu kontuzji, przez co pod znakiem zapytania znajdował się jego występ w Lidze Mistrzów. Wszystko jednak wskazuje na to, że pomocnik będzie zdolny do gry na starcie z Interem Mediolan!