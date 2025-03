Wielkie gwiazdy na drodze Hurkacza w Indian Wells. Polak powtórzy wyczyn sprzed lat?

Przed nami turniej ATP w Indian Wells, w którym nie zabraknie Huberta Hurkacza. Polak z pewnością chciałby nawiązać do 2019 oraz 2021 roku, kiedy docierał do ćwierćfinału zmagań. Na przeszkodzie w powtórzeniu tego wyczynu może stanąć kilku uznanych rywali z legendarnym Novakiem Djokoviciem na czele.

Organizatorzy turnieju opublikowali już drabinkę, wedle której będzie toczyć się rywalizacja. Hurkacz jako jeden z zawodników rozstawionych rozpocznie grę od drugiej rundy, a jego rywalem będzie Włoch Luciano Darderi lub Argentyńczyk Facundo Diaz Acosta. Obaj są znacznie niżej notowani od Polaka, więc będzie on wyraźnym faworytem do awansu do trzeciej rundy.



A w niej może już czekać pierwsze poważne wyzwanie w postaci turniejowej "dziewiątki" - Alexa de Minaura. Australijczyk będzie musiał wcześniej poradzić sobie z triumfatorem pary David Goffin - Lorenzo Sonego. Rzecz jasna Belg i Włoch to również potencjalni adwersarze Hurkacza.

Tym samym dochodzimy do 1/8 finału, gdzie na placu boju zostaje czołowa szesnastka zawodników. Co zrozumiałe, na tym etapie grono potencjalnych przeciwników Polaka wzrasta. Warto jednak przyjrzeć się nazwiskom. Są tam Francisco Cerundolo, Alejandro Davidovich Fokina, Mackenzie McDonald, Nick Kyrgios i przede wszystkim Novak Djokovic. Legendarny Serb jest turniejową "szóstką" i rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Jego przeciwnikiem będzie wówczas Kyrgios lub kwalifikant. W trzeciej rundzie "Nole" może zmierzyć się z McDonaldem, Fokiną lub Cerundolo, natomiast o ćwierćfinał być może "skrzyżuje rękawice" właśnie z Hurkaczem.



Przed 28-latkiem z Wrocławia zatem niezwykle trudne zadanie, aby powtórzyć wyczyn z 2019 oraz 2021 roku. Wówczas dwukrotnie docierał do najlepszej ósemki turnieju. Za pierwszym razem lepszy od niego okazał się inny z gigantów tego sportu - Roger Federer. Za drugim razem Polak przegrał Grigorem Dimitrowem.



Gdyby jednak Hurkaczowi udało się sprawić sensację i dostać się do ćwierćfinału ATP w Indian Wells, to w nim znowu może zagrać z Dimitrowem, ale i Monfilsem, z którym odpadł rok temu już w drugiej rundzie. Na drodze Hurkacza może stanąć także Carlos Alcaraz.



W drugiej połowie drabinki turnieju w Indian Wells znaleźli się m.in. Daniił Miedwiediew, Cameron Norrie, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune oraz rozstawiony z "jedynką" Alexander Zverev. Są to potencjalni rywale Hurkacza, ale dopiero w finale.

Potencjalni rywale Hurkacza w drodze do finału Indian Wells:

I runda:

BYE



II runda:

Darderi/Diaz Acosta



III runda:

Goffin/Sonego/DeMinaur



1/8 finału:

Djokovic/Kyrgios/McDonald/Fokina/Cerundolo



Ćwierćfinał:

Dimitrow/Rinderknech/Borges/Struff/Monfils/Korda/Szapowalow/Halys/Alcaraz



Półfinał:

Fritz/Baez/Lajovic/Tabilo/Auger-Aliassime/Booksby/Bonzi/Fearnley/Fonseca/Draper/Shelton/Tien/Navone/Mensik/Etcheverry/Chaczanow/ Nakashima/Hijikata/Szewczenko/Kovacevic/Arnaldi/Rublow



Finał:

Miedwiediew/Bu/Basavareddy/Cobolli/Michelsen/Lehecka/Nardi/Norrie/Vukic/Boey/Paul/Musetti/Opelka/Safiullin/Zhang/Fils/Popyrin/Bergs/Giron/Ruud/Tsitsipas/Muller/Seyboth/O'Connell/Baena/Berrettini/Humbert/Nishikori/Munar/Thompson/Moutet/Rune/Tiafoe/Bautista/Bublik/Machac/Perricard/Martinez/Marozsan/Griekspoor/Kecmanovic/Zverev

Transmisje meczów turnieju ATP w Indian Wells na antenach Polsatu Sport oraz online na Polsat Box Go.

