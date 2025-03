Zawieszony przez FIFA były piłkarz Ekstraklasy znalazł nowy klub. "Zasługuje na drugą szansę"

Afera wokół byłego napastnika między innymi Malmoe FF, Leeds United i Pogoni Szczecin wybuchła w grudniu 2020 roku. Lokalny dziennik "Boras Tidning" poinformował, że w maju 2019 roku Cibicki, wówczas zawodnik IF Elfsborg, miał brać udział w ustawianiu pewnych zdarzeń meczowych pod zakłady bukmacherskie.

ZOBACZ TAKŻE: Występ w telewizji odmienił życie sportsmenki. "Myślałam, że to żart"

Byłemu reprezentantowi Polski do lat 19 i 20 zarzucało się, że - w porozumieniu z mafią bukmacherską - celowo otrzymał żółtą kartę w spotkaniu z Kalmar FF, za co miał otrzymać 300 tysięcy koron szwedzkich (ponad 110 tysięcy złotych - przyp. red.).

Cibicki - poprzez swojego prawnika - wydał wówczas oświadczenie dla mediów, w którym zaprzeczał wszystkim zarzucanym mu czynom. Dowody przeciwko niemu były jednak na tyle mocne, że najpierw Szwedzka Federacja Piłkarska, a następnie FIFA, zawiesiły go na cztery lata.

Kilka miesięcy temu urodzony w Malmoe zawodnik zdecydował się na szczerą spowiedź dla szwedzkich mediów, w której... przyznał się do ustawiania wydarzeń sportowych.

- Zrobiłem to. Nie wszystko przebiegało dokładnie tak, jak zarzucała mi prokuratura, ale przyznaję się, że to zrobiłem - powiedział wówczas Cibicki, cytowany przez dziennik "Aftonbladet".

Były napastnik Pogoni Szczecin zaznaczył, że jego zjazd na dno rozpoczął się od gigantycznych problemów z hazardem, w które popadł tuż po przenosinach do Leeds United.

- Moja ówczesna dziewczyna wolała zostać w Szwecji, nie chciała lecieć ze mną do Anglii. Kiedy wyjechałem do Leeds i zostałem tam sam, moje życie kompletnie się posypało. Miałem kontrakt na poziomie 200 tysięcy koron szwedzkich miesięcznie (około 74 tysiące złotych), a bywało tak, że całą kwotę potrafiłem wydać na hazard w ciągu niespełna godziny. Nie miałem żadnych ograniczeń - kajał się Cibicki.

Na początku 2025 roku szwedzka telewizja SVT poinformowała, że Cibicki wrócił do futbolu i od połowy stycznia trenował z występującą w Allsvenskan (tamtejsza ekstraklasa piłkarska) drużyną IFK Varnamo. Skandynawskie media grzmiały wówczas, że już po pierwszych zajęciach napastnik może zostać... ponownie zawieszony!

Kwestią sporną była bowiem - zdaniem SVT - data wygaśnięcia dyskwalifikacji zawodnika. Sam Paweł Cibicki oraz ludzie z jego najbliższego otoczenia uważali, że zawieszenie przestało obowiązywać z dniem 1 stycznia 2025 roku. Szwedzcy dziennikarze twierdzą jednak, że obowiązywało ono do 2 lutego tego roku, a ponieważ zawodnik na mocy przepisów ma w czasie trwania dyskwalifikacji absolutny zakaz nie tylko grania, ale nawet trenowania w zespołach zrzeszonych w Szwedzkim Związku Piłki Nożnej, telewizja SVT informowała, że za złamanie tych regulacji 31-latka może czekać kolejna kara!

Tak też się stało - na zawodnika nałożono dodatkowe zawieszenie, przedłużając tym samym jego rozbrat z futbolem aż do 12 maja 2025 roku. Mimo tylu perturbacji Cibickiemu udało się podpisać dwuletni kontrakt z IFK Varnamo.

- Zasługuje na to, by dać mu drugą szansę. Po tym, co pokazał na treningach, a także po rozmowach, które z nim przeprowadziliśmy, uznaliśmy, że warto będzie sprawdzić go na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Szwecji. Oczywiście wszyscy zgadzamy się, że zarówno na Pawle, jak i na IFK Varnamo, spoczywa wielka odpowiedzialność za jego dalszą przygodę z futbolem. Ponadto potrzebna będzie także cierpliwość obu stron, bo prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim Cibicki będzie w stu procentach gotowy do gry - skomentował w rozmowie z "Aftonbladet" Joergen Petterson, dyrektor sportowy IFK Varnamo.

Paweł Cibicki urodził się w szwedzkim Malmoe i w klubie z tego miasta stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce nożnej. Następnie grał między innymi w Leeds United, Molde, ADO Den Haag i Pogoni Szczecin. W latach 2013-2014 grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski (U19 i U-20), ale w 2016 roku zdecydował się na występy w reprezentacji Szwecji U-21.