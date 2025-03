Siatkarki PGE Grot Budowlanych po raz pierwszy w historii łódzkiego klubu staną przed szansą awansu Final Four Ligi Mistrzyń. Ich rywalem będzie w środę wicemistrz Włoch Savino Del Bene Scandicci i jak przyznała rozgrywająca Alicja Grabka, to na rywalkach będzie ciążyć większa presja.

To już szósty sezon, w którym PGE Grot Budowlani rywalizuje w Lidze Mistrzyń. Po raz pierwszy jednak drużyna z Łodzi wystąpi w ćwierćfinale rozgrywek. Do fazy play off łodzianki awansowały z drugiego miejsca w grupie, a w walce o miejsce w czołowej ósemce dwukrotnie i pewnie zwyciężyły Tent Obrenovac z Serbii.

W rywalizacji o Final Forur LM zmierzą się z rywalem z najwyższej półki kobiecej siatkówki. W środę do Łodzi przyjedzie bowiem wicemistrz Włoch - Savino del Bene Scandicci. To drużyna naszpikowana reprezentantkami kilku krajów, a grą kieruje utytułowana Serbka Maja Ognjenovic, która w przeszłości występowała w Impelu Wrocław i Chemiku Police. O sile prowadzonej przez Marco Gaspariego zespole świadczy fakt, że jako jedyny z całej stawki nie stracił on ani jednego seta w fazie grupowej.

Relacja i wynik na żywo meczu PGE Grot Budowlani Łódź - Savino Del Bene Scandicci od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

PI, PAP