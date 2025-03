Dostała dziką kartę, ale i tak nie zagra w Indian Wells. Nocny komunikat organizatorów

Stephens to sensacyjna mistrzyni US Open z 2017 roku. W ostatnich miesiącach daleko jej jednak do wysokiej formy. Amerykanka trapiona jest kontuzjami, które nie pozwalają jej rozwinąć skrzydeł. Dość powiedzieć, że ostatnie zwycięstwo w grze singlowej Stephens zanotowała... 1 lipca zeszłego roku.

Później - nie licząc debla - Amerykanka doznawała samych porażek. Z wielu turniejów musiała się też wycofywać ze względów zdrowotnych. To wszystko sprawiło, że obecnie notowana jest dopiero na 119. miejscu w światowym rankingu.

Organizatorzy zawodów w Indian Wells postanowili przyznać 31-latce dziką kartę. W pierwszej rundzie miała ona zmierzyć się z Sofią Kenin, a starcie zaplanowano na wieczór 5 marca polskiego czasu. Niestety - mecz nie dojdzie jednak do skutku.



W nocy z wtorku na środę w sieci pojawił się jednoznaczny komunikat.



"Sloane Stephens wycofała się z powodu kontuzji. ​​Sofia Kenin zmierzy się teraz z kwalifikantką Maddison Inglis w pierwszej rundzie" - napisano w komunikacie turniejowym.



Maddison Inglis to 27-letnia Australijka. Notowana jest na 136. miejscu w rankingu.