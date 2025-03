Przed nami niezwykle ciekawych mecz z udziałem polskiego zespołu w CEV Lidze Mistrzyń. Już w środę PGE Grot Budowlani Łódź zmierzą się z Savino Del Bene Scandicci. Rozgrywająca łódzkiej drużyny Alicja Grabka przyznała, że możliwość gry w ćwierćfinale z tak mocnym przeciwnikiem to nagroda za dobre występy w LM, które – jak zwróciła uwagę – Budowlani zaczęli od kwalifikacji.

"Teraz zagramy z prawdziwym gigantem żeńskiej siatkówki i one muszą, a my możemy. Pokazałyśmy już w tym sezonie w meczu z Fenerbahce Stambuł w Łodzi, że możemy podjąć rywalizację z wielkimi drużynami. W środę wyjdziemy na boisko pełne nadziei, bez kompleksów i damy z siebie wszystko. Liczę, że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę" – powiedziała.

W klubie z Łodzi z szacunkiem podchodzą do rywala, ale – jak zadeklarował trener Biernat – jego podopieczne w środę i rewanżu w Scandicci będą walczyć o swoje.

"Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i walczyć o swoje. W pierwszym meczu gramy u siebie i musimy rzucić wszystko, co mamy najlepsze, żeby udowodnić naszą przynależność od najlepszej ósemki w Europie. Znamy wyniki grupowych spotkań rywala, ale one teraz nie mają większego znaczenia. Niezależnie od tego, co działo się wcześniej, nie wolno położyć się przed przeciwnikiem, tylko trzeba wyjść na boisko i dać z siebie maksa. Z takim nastawieniem przystąpimy do tego dwumeczu" – zapewnił szkoleniowiec PGE Grot Budowlanych.

Mecz w Łodzi rozpocznie się w środę o godz. 18. Rewanż we Włoszech zaplanowano tydzień później.

W drugim ćwierćfinale DevelopRes Rzeszów podejmie w środę obrońcę trofeum A. Carraro Imoco Conegliano. W dwóch pozostałych meczach Numia Vero Volley Mediolan prowadzona przez selekcjonera polskiej reprezentacji Stefano Lavariniego mierzy się z Eczacibasi Dynavit Stambuł, a w derbach Stambułu VakifBank gra z Fenerbahce Medicaną. Rewanżowe spotkania zaplanowano na 12 i 13 marca.

Turniej finałowy odbędzie się w Stambule w dniach 3-4 maja.

Transmisja TV i stream online meczu PGE Grot Budowlani Łódź - Savino Del Bene Scandicci od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

PI, PAP