Obie siatkarskie drużyny ze Stambułu zapewniły sobie bezpośredni awans do ćwierćfinałów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. VakifBank Stambuł miał identyczna liczbę punktów w tabeli grupy C jak włoski Vero Volley Milano, natomiast Turczynki miały lepszy bilans w setach, co spowodowało, że to one mogły się cieszyć finalnie z pierwszej pozycji.

Z kolei siatkarki Fenerbahce zdominowały zmagania w grupie D, gdzie grała również polska drużyna, a mianowicie PGE Grot Budowlani Łódź. Ten drugi klub znad Cieśniny Bosforu zdobył komplet punktów, tracąc na przestrzeni sześciu spotkań tylko trzy sety. Przypomnijmy, że w ekipie "Żółtych Aniołów" gra na co dzień Magdalena Stysiak.

Relacja live i wynik na żywo z meczu VakifBank Stambuł - Fenerbahce Medicana Stambuł o godz. 17:30 na Polsatsport.pl.