Nadzieja polskiego tenisa bez trenera. W sztabie pozostała tylko mama

O Berkiecie zrobiło się głośno w czerwcu 2024 roku, kiedy dotarł do finału juniorskiego French Open. Ostatecznie przegrał z Kaylanem Bigunem, ale dał poznać się z dobrej strony. Jesienią rozpoczął natomiast karierę seniorską.

W świat dorosłego tenisa Berkietę wprowadzał Piotr Sierzputowski. To doświadczony szkoleniowiec, który do 2022 roku trenował także Igę Świątek. Teraz drogi obu panów rozeszły się. O rozstaniu poinformował sam zawodnik.



– Piotr zaczął współpracować z Dalmą Galfi. Trudno mu pogodzić ATP z WTA. Tym bardziej, że Dalma ostatnio dostała się do Australian Open. Musiał więc wyjechać z nią na trzy tygodnie, a to jest okres przygotowawczy. To byłoby trudne do pogodzenia, więc podjęliśmy decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie się - powiedział Berkieta w rozmowie z "Super Expressem".



18-latek pożegnał się także ze swoim trenerem motorycznym, Maciejem Ryszczukiem. Tym samym w sztabie Berkiety pozostała teraz tylko jego mama. Ta nigdy nie była profesjonalną tenisistką, ale dyscyplina jest jej niezwykle bliska.



- Mama ma swoje miejsce w sztabie szkoleniowym, zajmuje się na przykład uspokajaniem mojej gry. Zawsze jest fajnie wyjść z mamą na kort, to trochę przypomina rodzinne spędzanie czasu. Mama jest też od techniki. Ona ją zbudowała i jej pilnuje - wyjaśnił tenisista.



Berkieta zajmuje 930. miejsce w rankingu ATP.