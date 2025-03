Ogromny sukces Polaków! Mamy brązowy medal na mistrzostwach świata

Biało-czerwoni musieli 15-krotnie dobierać amunicję, ale uniknęli karnej rundy, co udało się jedynie pięciu z 21 sztafet. W tym gronie byli też Norwegowie (10 niecelnych strzałów) oraz Niemcy (sześć). Do zwycięzców Polacy stracili 1.52,2, a do srebrnych medalistów - 1.32,7.

Tydzień wcześniej Galica, który pod koniec stycznia w niemieckim Altenbergu został potrójnym mistrzem Europy juniorów, cieszył się też z drugiego miejsca w biegu indywidualnym na 12,5 km. To jedyne medale wywalczone przez polską reprezentację w zakończonej w środę imprezie w Oestersund. O pechu może mówić Amelia Liszka, która na dystansie 10 km przegrała walkę o trzecie miejsce o niecałą sekundę.

