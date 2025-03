Przyszłość sportu kobiet – czas na działanie!

Niedawno magazyn "Sportico" przedstawił listę stu najlepiej opłacanych sportowców 2024 roku. Na liście tej niestety zabrakło kobiet. Najlepiej zarabiająca sportsmenka, Coco Gauff uplasowała się dopiero na 125. pozycji (30,4 mln dolarów). To dowód na to, że równość w sporcie wciąż pozostaje wyzwaniem, a dyskusja na temat przyszłości sportu kobiet nigdy nie była tak istotna.

Już po raz dziewiąty ponad 1 500 przedstawicieli świata sportu i biznesu spotka się na Kongresie Sport Biznes Polska, by wspólnie kreować przyszłość branży. Tegoroczna edycja przyniesie pięć tematycznych bloków, każdy poświęcony kluczowym aspektom współczesnego sportu i jego otoczenia biznesowego.

Kobiety w polskim sporcie – debata otwierająca

Kongres rozpocznie się od inspirującej debaty na temat roli kobiet w polskim sporcie. To przestrzeń, w której liderki branży, sportsmenki i menedżerki podzielą się swoimi doświadczeniami i pomysłami na przełamywanie barier i tworzenie lepszych warunków dla rozwoju kobiet – zarówno na boisku, jak i w strukturach zarządzających.

Program wydarzenia: 5 kluczowych bloków tematycznych

Komunikacja i marketing – jak wyróżnić się w sportowym szumie?

W dobie cyfrowej rewolucji marketing w sporcie staje się coraz bardziej wymagający. Jak tworzyć treści, które naprawdę angażują fanów, a nie giną w zalewie informacji? Jak wykorzystać influencerów, aby sportowe marki stały się bliższe odbiorcom? Czy kluby i organizacje sportowe nadążają za oczekiwaniami nowej generacji kibiców – Generacji Z i Pokolenia Alfa?

Biznes w sporcie – sponsoring, inwestycje i rozwój

Stabilność finansowa to fundament sukcesu każdej organizacji sportowej. Jak wygląda sponsoring sportowy w Polsce na tle Europy? Czy odpowiedzialny sponsoring może stać się kluczem do długoterminowych, wartościowych partnerstw? I co zrobić, gdy sponsoring nie przynosi oczekiwanych rezultatów?

Sport kobiet – potencjał, promocja, przyszłość

Sport kobiet zyskuje coraz większą popularność, ale jak skutecznie zachęcać młode dziewczyny do aktywności fizycznej i rywalizacji? Jak prezentować kobiecy sport w mediach, aby docierał do szerokiej publiczności? I wreszcie – jak zwiększyć wartość marketingową i sponsoringową rozgrywek kobiecych oraz skutecznie wykorzystywać wizerunek sportsmenek w kampaniach reklamowych? W tym bloku dowiemy się, jakie działania mogą wynieść sport kobiet na nowy poziom.

Sportowy samorząd – wyzwania i możliwości

Samorządy pełnią kluczową rolę w rozwoju sportu na poziomie lokalnym. Jak wydarzenia sportowe mogą zmieniać przestrzeń miejską i przyciągać turystów? Jak efektywnie finansować sport, by uniknąć pułapki niekończących się wydatków? Czego oczekują od samorządów organizacje sportowe, a jakie wyzwania czekają miasta i regiony? Ten blok to nie tylko analiza problemów, ale przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań, które pomogą zbudować silny, lokalny ekosystem sportowy.

Wydarzenia i infrastruktura sportowa – nowoczesne obiekty i przyszłość eventów

Sport to nie tylko zawodnicy, ale i przestrzeń, w której rywalizują. Jak wyglądają nowoczesne koncepcje smart obiektów sportowych – od torów Formuły 1 po lokalne Orliki? Jak budować i modernizować infrastrukturę sportową w sposób zrównoważony, uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych? A wreszcie – jak lokalne mikrowydarzenia mogą angażować społeczności i budować kulturę sportu w miastach i regionach? To pytania, na które odpowiedzą eksperci zajmujący się organizacją eventów i projektowaniem obiektów sportowych przyszłości.

Informacja prasowa