Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się w Łodzi!

Najważniejsze europejskie klubowe rozgrywki zawitają do Łodzi! Już w połowie maja w Atlas Arenie zobaczymy starcie czterech najlepszych klubów w turnieju Final Four CEV Ligi Mistrzów.

- Final Four wraca do Polski - wraca do Łodzi. Z całego serca dziękujemy prezesowi CEV i prezesowi Sebastianowi Świderskiemu. To jest fantastyczna wiadomość dla fanów siatkówki - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

- Dziękujemy za zaufanie prezydentowi CEV. Negocjacje nie były łatwe, ale najważniejsze, że zakończyły się sukcesem. Dzisiaj śmiało możemy ogłosić, że Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się w Polsce - stwierdził Sebastian Świderski, prezes PZPS.

Po latach organizowania Super Finałów (2019–24), CEV Champions League wróciła do swego tradycyjnego formatu. Cztery najlepsze drużyny Europy podczas weekendu 3-4 maja zagrają w turnieju finałowym. W sobotę zostaną rozegrane mecze półfinałowe, a w niedzielę spotkanie o trzecie miejsce i finał.

Wciąż możliwa jest sytuacja, w której w Łodzi zagrają aż trzy polskie drużyny. W ćwierćfinałowych spotkaniach PGE Projekt Warszawa zmierzy się z Halkbankiem Ankara, JSW Jastrzębski Węgiel powalczy z Olympiakosem Pireus, a Aluron CMC Warta Zawiercie z SV Luneburg.

O udział w Final Four poza trzema parami z udziałem polskich ekip, powalczą dwie włoskie drużyny. Sir Sicoma Perugia, w której gra Kamil Semeniuk, zagra z Vero Volley Monza.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane w dniach 11-13 marca. Rewanżowe starcia zaplanowano na 18-20 marca.

Finałowy turniej w Łodzi odbędzie się w dniach 16-18 maja.

PI, Polsat Sport