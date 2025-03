Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge. Wynik meczu. Kto wygrał?

Jagiellonia rozpoczyna rywalizację w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. W czwartek wieczorem zmierzy się z belgijskim Cercle Brugge, a pierwsze spotkanie odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Podopieczni Adriana Siemieńca awansowali do tej fazy rozgrywek po zwycięskim dwumeczu z serbskim TSC Backa Topola. W europejskich pucharach "Jaga" prezentowała się solidnie i zabrakło jej niewiele, by bezpośrednio po fazie ligowej trafić do 1/8 finału. Ostatecznie, przez gorszy bilans bramkowy, musiała walczyć w 1/16 finału. W PKO BP Ekstraklasie białostoczanie również radzą sobie dobrze, utrzymując pozycję premiowaną grą w europejskich pucharach. Drużyna wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski.

Kto wygrał mecz Jagiellonia - Cercle Brugge? Wynik meczu Jagiellonia - Cercle

Wynik meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Cercle Brugge w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA poznamy w czwartkowy wieczór. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.