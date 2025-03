Najlepsze siatkarskie kluby zagrają w Polsce! Prezydent miast zapewnia. Hala wypełniona po brzegi

To już jest pewne - Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się w Łodzi! Prezydent miasta Hanna Zdanowska czeka z niecierpliwością na start tej imprezy. Więcej o organizacji siatkarskiego święta opowiedziała w rozmowie z Dominikiem Woźniakiem z Polsatu Sport.

- Przede wszystkim cudowne wydarzenie. Myślę, że sama jestem fanką siatkówki, co wszyscy już chyba wiedzą od wielu, wielu lat. Możliwość spędzenia fantastycznego czasu, wśród niezwykłych emocji dla łodzian, ale też zaproszenie tych, którzy przyjadą z różnych krańców Polski, bo przecież wiem, że fani siatkówki podążają za swoimi zespołami i spotkają się właśnie tu w Łodzi - powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

ZOBACZ TAKŻE: Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się w Łodzi!

Nie ma wątpliwości, że organizacja takiego siatkarskiego wydarzenia będzie świetnym momentem do promocji miasta.

- Te trzy dni będą takim fajnym momentem, kiedy będzie można kibicować swoim ulubionym zawodnikom, ale również wypromować Łódź w Polsce, Europie i na świecie - dodała.

Prezydent Zdanowska cieszy się ogromnie, że to właśnie Łodzi przypadła ta możliwość organizacji Final Four Ligi Mistrzów. Jednocześnie podkreśla, że "Łódź żyje siatkówką, Polska żyje siatkówką".

- Bądź co bądź, mamy dwa kobiece zespoły siatkarskie w jednym mieście, które plasują się na czołowych lokatach w Tauron Lidze. To zobowiązuje, ale z drugiej strony jest to fantastyczne, że Łódź faktycznie te siatkówkę pokochała, tą siatkówką żyje. My nigdy nie martwimy się, że organizując tego typu wydarzenia, będzie pusto na hali. Wprost przeciwnie, jak często podążam, bo też jestem tą, która często wyjeżdża za swoją drużyną narodową, to przyznam, że przykro jest patrzeć, jak na różnych halach Europy te miejsca nie są w pełni zapełnione. U nas jest zawsze dużo osób na hali i jest ona wypełniona po brzegi. Widać, że Łódź żyje siatkówką, Polska żyje siatkówką. To już jest nasz sport narodowy, patrząc na sukcesy naszych siatkarek i siatkarzy - wyjaśniła pełna entuzjazmu.

Czy w takim razie Łódź będzie organizowała w przyszłości więcej tego typu wydarzeń tej rangi? Pani prezydent ma jasny przekaz dla prezesa Świderskiego.

- Oczywiście zapraszam i zawsze walczymy o te wydarzenia. Wiem, że są to wydarzenia, które idealnie wpisują się w to, czego oczekują moi mieszkańcy, czyli łodzianie - podsumowała.

Transmisja turnieju Final Four na antenach Polsatu Sport.