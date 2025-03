Pachniało sensacją! Warta Zawiercie wygrała po trudnym boju

Gospodarze od samego początku mocno nacisnęli na rywali i szybko zbudowali przewagę, która pozwoliła im kontrolować przebieg pierwszej partii (9:4). Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego rozkręcali się z każdą kolejną akcją i zupełnie nie dali dojść do słowa zawodnikom Radosława Kolanka. O tej partii oraz jej przebiegu goście z pewnością chcieliby zapomnieć jak najszybciej.

Zupełnie odwrotnie wyglądało rozpoczęcie drugiej partii. Tym razem to będzinianie wyszli na prowadzenie 9:4 i za wszelką cenę nie chcieli go oddać. Liderem ekipy gości był Brandon Koppers i to na nim spoczywał ciężar gry całego zespołu. Niewielu spodziewało się takiego obrotu spraw po wysokiej porażce w pierwszym secie, ale MKS Będzin wygrał drugą odsłonę i doprowadził do wyrównania w tym meczu.

Wszystko rozpoczynało się od nowa i to w jakim stylu - od zaciekłej walki obu drużyn. Od stanu 13:12 lepiej zaczęli grać gospodarze, z Karolem Butrynem na czele. Atakujący, który ostatnio zdobył już 50. statuetkę MVP w PlusLidze, po raz kolejny był podporą swojej drużyny. Dwie kilkupunktowe serie wystarczyły, by to Warta Zawiercie wygrała trzecią partię i ponownie objęła prowadzenie w całym meczu.

Najbardziej wyrównanym fragmentem tego spotkania był początek czwartego seta. Obie ekipy wymieniały cios za ciosem, niezmiennie bazując na Butrynie (gospodarze) i Koppersie (goście). W końcówce na niewielkie prowadzenie wysunęli się siatkarze z Będzina (19:16). Wydawało się, że spokojnie zmierzają po zwycięstwo w tej partii, ale za moment w polu serwisowym zameldował się Jurij Gladyr. Dwie świetne zagrywki dały zawiercianom piłkę meczową. Nie wykorzystali jej, a już chwilę później przed szansą na wygranie seta stanęli będzinianie. Nie pomylili się.

O wyniku tego starcia miał zadecydować tie-break. A w nim zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze (4:1). Z czasem prowadzenie rosło (9:3), a będzinianom powoli zaczynało brakować już sił do gry i wiary w zwycięstwo. Siatkarze z Zawiercia dobili rywali i zwyciężyli całe spotkanie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Aluron CMC Warta Zawiercie - Nowak-Mosty MKS Będzin 3:2 (25:11, 17:25, 25:19, 26:28, 15:5)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Karol Butryn, Jurij Gladyr, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Miguel Tavares Rodrigues, Miłosz Zniszczoł - Luke Perry (libero) - Kyle Ensing, Adrian Markiewicz, Mobin Nasri, Jakub Nowosielski

Nowak-Mosty MKS Będzin: Brandon Koppers, Mateusz Szpernalowski, Patryk Szwaradzki, Luka Tadic, Walerij Todua, Bartłomiej Wójcik - Filip Popiwczak (libero) - Dominik Depowski, Igor Kyrcz, Kamil Maruszczyk