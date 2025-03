Polscy tenisiści poznali rywala w Pucharze Davisa! Stawką meczu awans do elity

Wiemy już, z kim zagrają nasi tenisiści w kolejnej rundzie walki o finały Pucharu Davisa. Ich rywalem będzie reprezentacja Wielkiej Brytanii. Jeśli wygramy, to zagramy w elicie. Losowanie odbyło się w Londynie.

Polacy wygrali na przełomie stycznia i lutego z Gruzinami, co tym samym dało im awans do kolejnej rundy. Teraz przyjdzie się im zmierzyć ze znacznie trudniejszym rywalami, a będą nim Brytyjczycy. Do tej pory mierzyliśmy się z nimi ośmiokrotnie. Niestety, statystyka wygranych starć jest na korzyść przeciwników, którzy pokonali nas siedem razy. Jedyne zwycięskie spotkanie dla naszych tenisistów miało miejsce 16 lat temu w Liverpoolu.

Wielka Brytania zajmuje aktualnie 16. miejsce w rankingu ITF, z kolei reprezentacji Polski jest znaczenie dalej, bo na 34. pozycji.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w których dniach zostaną rozegrane mecze. Opcje są dwie - 12-13 lub 13-14 września. Nie ma również podanej informacji w sprawie nawierzchni kortu.