Polski tenisista kontuzjowany. "Stan się pogorszył"

Ostatnie dni dla Kamila Majchrzaka były bardzo udane. Polak pokonał w Indian Wells Trevora Svajdę i Cristiana Garina, przechodząc kwalifikacje do prestiżowej imprezy.

Dla 29-latka miał być to powrót do głównej drabinki na tym szczeblu zmagań po blisko trzech latach. Ostatnio bowiem w tysięczniku piotrkowianin startował w maju 2022 roku - w Rzymie, gdzie dotarł do 2. rundy.

Ostatecznie jednak Majchrzak nie przystąpił do meczu 1/64 finału Indian Wells z Zhizhenem Zhangiem. O wycofaniu Polaka tuż przed spotkaniem poinformowali organizatorzy.

Teraz o powodach rezygnacji napisał sam tenisista. W krótkim ogłoszeniu na portalu X przyznał, że z rywalizacji wykluczyły go kwestie zdrowotne.

"Podczas finałowej rundy eliminacji doznałem urazu w odcinku szyjnym. Przez noc stan się pogorszył. Pomimo pracy z fizjoterapeutami nie byłem w stanie zagrać. Ból był zdecydowanie za duży i wycofanie się było jedynym rozwiązaniem. Bardzo nad tym ubolewam" - poinformował piotrkowianin.

Cześć,

Na tę chwilę nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Majchrzaka. Póki co - jako oczekujący - Polak znajduje się na listach challengera w Cap Cana (11-16.03) i tysięcznika w Miami (19-30.03).