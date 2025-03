Puchar Davisa i Billie Jean King Cup w kanałach Polsat Sport

Davis Cup z udziałem tenisistów oraz dedykowany tenisistkom Billie Jean King Cup (dawniej Fed Cup) to coroczne rozgrywki, w których łącznie udział bierze ponad trzysta reprezentacji z całego świata. W każdym sezonie fani ekscytują się rywalizacją największych tenisowych gwiazd, takich jak Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Coco Gauf, Carlos Alcaraz i wiele innych. W odróżnieniu od typowych imprez spod znaku ATP czy WTA, uczestnicy Pucharu Davisa oraz BJKC nie walczą indywidualnie, a reprezentują swoje kraje, jako drużyny narodowe. Stawka jest wysoka, bo oprócz atrakcyjnych nagród finansowych, zespoły walczą też o miano nieoficjalnego mistrza świata. Kolejnym urozmaiceniem jest fakt, że to gospodarze każdego meczu wskazują rodzaj nawierzchni, na której odbywają się spotkania. W oczywisty sposób zwiększa to widowiskowość i nieprzewidywalność rywalizacji obejmującej zarówno grę pojedynczą, jak i podwójną.

Puchar Davisa i Billie Jean King Cup przez trzy lata w kanałach Polsat Sport

Organizatorzy Pucharu Davisa oraz Billie Jean King Cup stale rozwijają obydwa turnieje, dostosowując format ich rozgrywania do zmieniających się oczekiwań fanów. Dzięki temu w sezonie 2025 ujednolicona zostanie liczba uczestników turnieju finałowego, która wyniesie 8 drużyn. Docelowo obydwa puchary mają w pełni funkcjonować według identycznego formatu, a regulaminy będą sukcesywnie dostosowywane w najbliższych sezonach. Oznacza to, że widzowie kanałów Polsat Sport będą świadkami prawdziwie historycznego wydarzenia. Polscy fani rzecz jasna liczą też na historyczne wyniki Biało-Czerwonych, a nadzieje te są w pełni uzasadnione. Zarówno nasze tenisistki, jak i tenisiści mają wyraźnych liderów, ale oprócz Igi Świątek i Huberta Hurkacza, Polska dysponuje też innymi utalentowanymi zawodnikami i zawodniczkami, zarówno w singlu, jak i deblu.

– Tenis to kluczowa dyscyplina w naszej ofercie, a cykl ATP Tour i wielkoszlemowy Wimbledon co roku szczelnie wypełniają ramówki kanałów telewizyjnych z rodziny Polsat Sport. Puchar Davisa i Billie Jean King Cup to naturalny krok w rozwoju naszej oferty. Zwłaszcza, że z satysfakcją obserwujemy rosnące wyniki oglądalności reprezentacyjnego turnieju United Cup, które pokazują dobitnie, że nasi widzowie równie chętnie zerkają na kort podczas zmagań indywidualnych, jak i drużynowych. Teraz będą mieli jeszcze więcej okazji, by w kanałach Polsat Sport oglądać Igę Świątek, Huberta Hurkacza, Arynę Sabalenkę, Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza, Coco Gauff, Novaka Djokovicia, Jasmine Paolini i wiele innych gwiazd światowego tenisa – Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

– Jesteśmy zachwyceni naszym partnerstwem z Telewizją Polsat, dzięki któremu polscy widzowie zyskują dostęp do rozgrywek tenisowych na najwyższym światowym poziomie. Transmitując turnieje Billie Jean King Cup oraz Davis Cup, Polsat zapewnia fanom tej dyscypliny możliwość kibicowania najlepszym oraz wspiera rozwój tenisa w Polsce. Udział gwiazd pokroju Igi Światek i Huberta Hurkacza gwarantuje emocje i sprawia, że tenisowe mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn to pozycje obowiązkowe dla polskiej publiczności. Współpraca z Telewizją Polsat potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie widzom wyjątkowych treści sportowych i promowanie tenisa na najwyższym poziomie. Dzięki temu fani mogą śledzić występy swoich reprezentacji oraz największych gwiazd tego sportu na arenie międzynarodowej – Kerstin Lutz, Prezes Billie Jean King Cup Limited.

– Cieszymy się, że Telewizja Polsat ponownie dołącza do grona nadawców transmitujących tenisowe mistrzostwa świata. To ważne wydarzenie dla Pucharu Davisa oraz Billie Jean King Cup. Z niecierpliwością czekamy na kolejną odsłonę naszej współpracy i możliwość współdzielenia pasji oraz emocji z polską publicznością – David Haggerty, Prezes International Tennis Federation.

Kwietniowy turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup w Radomiu

Jeden z turniejów kwalifikacyjnych do Final 8 tegorocznego Billie Jean King Cup odbędzie się w dniach 10 – 12 kwietnia w Radomiu. To kolejny raz gdy to miasto będzie gościć nasze tenisistki. Trzy lata temu Biało-Czerwone pokonały Rumunki, a rywalizacja odbywała się na twardej nawierzchni. W tym roku rywalkami Polek będą Szwajcarki i Ukrainki, jednak reprezentacje powalczą na kortach ziemnych. To doskonała wiadomość dla Igi Świątek, która uwielbia grać właśnie na mączce, o czym świadczą choćby cztery jej triumfy na French Open. W poprzednim sezonie Billie Jean King Cup, Polki dotarły do turnieju finałowego, ale w półfinale uległy późniejszym triumfatorkom – Włoszkom. Turniej finałowy tegorocznego BJKC, rozgrywany już w formule Final 8, odbędzie się w chińskim Shenzhen. Triumfatorów Davis Cup poznamy w Bolonii, bowiem te rozgrywki także wygrali Włosi. Szanse na udział w Final 8 Pucharu Davisa mają Polacy, którzy na początku lutego pokonali Gruzinów, a ich triumf polscy kibice mogli oglądać w kanałach Polsat Sport, dostępnych także w streamingu Polsat Box Go.

