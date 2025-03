Stany Zjednoczone otrzymają kolejny piłkarski mundial?

USA kontynuują starania o prawo do organizacji piłkarskich mistrzostw świata kobiet w 2031 roku - poinformowała w środę Amerykańska Federacja Piłki Nożnej (U.S. Soccer). Kraj ten miałby gościć turniej wspólnie z innym państwem Ameryki Północnej lub Środkowej.

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) w środę podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby kontynentalnych federacji mogących ubiegać się o organizację turnieju w 2031 roku do dwóch - CONCACAF i afrykańskiej CAF. Gospodarzem imprezy cztery lata później będzie jeden lub kilka krajów z Afryki albo Europy.

"U.S. Soccer we współpracy z CONCACAF i jej członkami do końca będzie brać udział w procesie ubiegania się o organizację mistrzostw świata FIFA kobiet 2031" – napisano w mediach społecznościowych U.S. Soccer.

USA pierwotnie wspólnie z Meksykiem starały się o organizację turnieju w 2027 roku, jednak zrezygnowały, by skupić się na kandydaturze na 2031 rok.

O organizację MŚ 2031 ubiegają się także Republika Południowej Afryki i Maroko.

Jak ogłosiła FIFA, wybór gospodarza kobiecej edycji czempionatu globu w 2031 roku odbędzie się podczas 76. Kongresu FIFA, przed przyszłorocznymi MŚ piłkarzy.

Rozczarowana środową decyzją światowej federacji jest Japonia, która chciała zostać gospodarzem imprezy w 2031 roku. Teraz będzie musiała poczekać co najmniej do 2039, aby mieć szansę na organizację turnieju.

Poprzednia edycja kobiecego mundialu odbyła się w 2023 roku w Australii i Nowej Zelandii. Gospodarzem MŚ w 2027 roku będzie natomiast Brazylia.

USA organizowała ten turniej dwukrotnie - w 1999 i 2003 roku. W przyszłym natomiast będzie współgospodarzem MŚ piłkarzy, wspólnie z Kanadą i Meksykiem.

