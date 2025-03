Wielki powrót! Gwiazda futbolu znów w kadrze po długiej przerwie

W czwartek selekcjoner reprezentacji Brazylii, Dorival Junior, ogłosił listę 23 zawodników powołanych na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata 2026. Wśród wybrańców znalazł się 33-letni Neymar, który po niemal półtorarocznej przerwie wraca do drużyny narodowej. Ostatni raz napastnik Santosu wystąpił w kadrze w październiku 2023 roku. Wtedy doznał poważnej kontuzji kolana podczas meczu z Urugwajem, co wyeliminowało go z gry na dłuższy czas. Jego dobra forma po powrocie do brazylijskiego klubu – trzy gole i trzy asysty w siedmiu spotkaniach – przekonała szkoleniowca do ponownego powołania gwiazdy "Canarinhos".

W eliminacjach MŚ 2026 w strefie Ameryki Południowej Brazylijczycy zajmują dopiero piąte miejsce. Z Kolumbią zagrają 21 marca u siebie, natomiast z mistrzem świata Argentyną pięć dni później na wyjeździe.

Bezpośrednią kwalifikację do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku wywalczy z tego kontynentu sześć najlepszych zespołów, a siódmy zagra w interkontynentalnych barażach.

Po odejściu z Paris Saint-Germain w 2023 roku Neymar przeniósł się do Al-Hilal, ale jego przygoda z ligą saudyjską nie potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami. W styczniu 2025 roku postanowił wrócić do ojczyzny i ponownie związał się z Santosem, klubem, w którym rozpoczynał profesjonalną karierę.

33-letni zawodnik z dorobkiem 79 goli jest rekordzistą reprezentacji Brazylii (legendarny Pele miał o dwie bramki mniej).

ŁO, PAP